Ціни на вторинне житло у Китаї падають

І це навіть попри низку заходів підтримки, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Ціни на вторинне житло впали на 0,75% у червні у порівнянні зі зниженням на 0,71% у травні. Зокрема вони скоротилися на 7,26% у річному вимірі.

Ціни на нове житло зросли повільніше у червні. Зростання склало 0,19% проти 0,30% у попередньому місяці, про що свідчить опитування в China Index Academy – однієї з найбільших дослідницьких компаній у сфері нерухомості Китаю.

Ринок нерухомості досі перебуває в процесі корекції… для стабілізації та відновлення ринку потрібні додаткові зусилля у сфері політики,

– зазначили в компанії.

Сектор нерухомості перебуває під сильним тиском з 2021 року. Тоді влада почала боротися з надмірною заборгованістю забудовників.

Як зазначають у Reuters, регуляторні заходи призвели до криз ліквідності у великих компаніях, що своєю чергою спричинило:

незавершені будівництва;

падіння продажів житла;

зростання дефолтів за боргами.

Спроби оживити сектор включали зниження відсоткових ставок і запровадження стимулів для покупців житла, але слабка впевненість споживачів і надлишок пропозиції в окремих містах обмежують ефективність цих заходів.

Попит на нове житло, ймовірно, становитиме менше ніж 5 мільйонів одиниць на рік. Це значно нижче піку 2017 року у 20 мільйонів одиниць, про що зазначили в Goldman Sachs у дослідницькій записці у червні.

Зауважте! Китайське керівництво на засіданні уряду минулого місяця пообіцяло оптимізувати політику для стимулювання попиту, поліпшення пропозиції та більш ефективної стабілізації ринку нерухомості.