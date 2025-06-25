Серед локацій, які найчастіше найгірше продають, є комплекси без лікарень поблизу, шкіл та садочків, а також, погано продаються квартири у містах, де є відтік населення, передає 24 Канал з посиланням на агентство нерухомості Oksagen.

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Через що не продається житло в Україні

Відповідно до дослідження агентства, серед покупців непопулярними є такі:

  • периферія без інфраструктури, тобто без школи, без лікарні та транспорту. Навіть нижча ціна на квартири у таких комплексах не рятують ситуацію.
  • близькість до кордонів, зокрема до зони бойових дій. Річ у тім, що відповідно до даних Мінінфраструктури, у 2025 році на сході країни попит на житло впав майже втричі.
  • зменшення економічної активності у деяких містах, наприклад Чернігів та Суми.

Які критерії новобудов не обирають

  • Новобудови без сертифіката готовності

Якщо формальні процедури не завершені, то покупці не довірятимуть таким комплексам. Таким чином, купівля житла без гарантій зникає з практики.

Як приклад, у першому кварталі 2025 року в Києві було укладено лише 17% угод щодо купівлі об'єктів, що не мали сертифіката готовності.

  • Незручне планування квартири

Тут йдеться про надто вузькі кухні, прохідні кімнати та низьку якість оздоблення житлових комплексів. Усі ці аспекти гальмують продаж, адже покупці йдуть до конкурентів.