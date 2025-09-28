Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на CNA.

Дивіться також Як найбільша дамба світу впливає на тривалість доби

Що китайські ЗМІ пишуть про відкриття мосту?

Міст Хуацзян Гранд Каньйон висотою 625 метрів та довжиною 2 890 метрів підноситься над річкою і величезною ущелиною Хуацзян в південній провінції Гуйчжоу, де також розташований міст Бейпаньцзян висотою 565 метрів, який зараз є другим за висотою у світі.

Китайські ЗМІ транслювали з дрона автомобілі, що перетинають гігантську споруду, а її блакитні опорні вежі частково занурені в хмари.

Найвищий міст у світі відкритий для руху: дивіться відео

The tallest bridge in the world, the Huajiang Grand Canyon Bridge in #Guizhou, China, opens today.



Rising 625 m above the Beipan River and stretching 2,890 m with a 1,420 m main span, it has cut the crossing time between the banks from two hours to about two minutes.… pic.twitter.com/NUlDF33FiK — Bridging News (@BridgingNews_) September 28, 2025

Новий міст, який значно покращує регіональний взаємозв'язок, є знаковим проєктом, що демонструє інноваційний потенціал Китаю,

– каже глава провінційного управління транспорту Чжан Інь.

Хуацзян Гранд Каньйон майже в дев'ять разів вище за міст Золоті ворота в Сан-Франциско. Після початку робіт над китайським мостом будівельники постали перед труднощами через складний рельєф ущелини. Тому працівники використовували супутникову навігацію, дрони, інтелектуальні системи моніторингу та надміцні матеріали.

Що про відкриття розповідали раніше?