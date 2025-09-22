Розташована на річці Янцзи у провінції Хубей, дамба "Три ущелини" – найбільший гідроенергетичний проєкт у світі. Вона сягає понад 180 метрів заввишки та понад 2 кілометрів завдовжки. Коли водосховище заповнене, воно утримує близько 39 мільярдів кубометрів води – масу, що здатна змінювати розподіл ваги на поверхні Землі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на BGR.

Як дамба впливає на обертання планети?

Фізики пояснюють це через закон збереження моменту імпульсу: як фігурист, що уповільнює обертання, розвівши руки в сторони, так і планета трохи "сповільнюється", коли маса переміщується далі від осі обертання.

У випадку "Трьох ущелин" це означає подовження доби приблизно на 0,06 мікросекунди – мільйонну частку секунди, яку ми не можемо відчути, але науковці здатні зафіксувати. Ці розрахунки належать доктору Бенджаміну Фонгу Чао з Центру космічних польотів імені Годдарда NASA.

Утім, вплив дамби мізерний порівняно з природними явищами. Великі землетруси, сезонне танення льодовиків чи припливи змінюють обертання планети у тисячі разів сильніше. А Місяць узагалі сповільнює Землю на 2 мілісекунди за століття.

Для людей подібні зміни непомітні – вони не впливають на календар чи наш сон. Але для науки і космічних технологій точність обчислень має вирішальне значення. Навіть мікроскопічні зсуви важливо враховувати для супутників і міжпланетних апаратів, які орієнтуються на параметри обертання Землі.

Що відомо про дамбу "Три ущелини"?

Як повідомляє університет Pen State, дамба "Три ущелини" (Three Gorges Dam) на річці Янцзи в Китаї є найбільшою у світі гравітаційною греблею та найпотужнішою гідроелектростанцією за встановленою потужністю (22,5 ГВт). Її будівництво, розпочате у 1994 році та завершене у 2012-му, стало реалізацією столітніх планів, які сягають ідей державного діяча Сунь Ятсена. Грандіозна споруда має висоту 185 метрів і довжину 2309 метрів, утворюючи водосховище довжиною 667 км. Головними цілями проєкту було виробництво величезних обсягів електроенергії (понад 100 млрд кВт·год на рік), поліпшення умов для судноплавства (вантажопотік зріс у 5-10 разів) та захист від повеней у нижній течії Янцзи.

Водночас, проєкт "Три ущелини" спричинив значні екологічні та соціальні наслідки. Для створення водосховища об'ємом близько 40 млрд м³ води було затоплено великі території та переселено близько 1,2 мільйона людей.