Расположенная на реке Янцзы в провинции Хубэй, дамба "Три ущелья" – крупнейший гидроэнергетический проект в мире. Она достигает более 180 метров в высоту и более 2 километров в длину. Когда водохранилище заполнено, оно удерживает около 39 миллиардов кубометров воды – массу, способную менять распределение веса на поверхности Земли. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BGR.

Как дамба влияет на вращение планеты?

Физики объясняют это через закон сохранения момента импульса: как фигурист, замедляет вращение, разведя руки в стороны, так и планета немного "замедляется", когда масса перемещается дальше от оси вращения.

В случае "Трех ущелий" это означает удлинение суток примерно на 0,06 микросекунды – миллионную долю секунды, которую мы не можем ощутить, но ученые способны зафиксировать. Эти расчеты принадлежат доктору Бенджамину Фонгу Чао из Центра космических полетов имени Годдарда NASA.

Впрочем, влияние дамбы мизерное по сравнению с природными явлениями. Большие землетрясения, сезонное таяние ледников или приливы меняют вращение планеты в тысячи раз сильнее. А Луна вообще замедляет Землю на 2 миллисекунды за столетие.

Для людей подобные изменения незаметны – они не влияют на календарь или наш сон. Но для науки и космических технологий точность вычислений имеет решающее значение. Даже микроскопические смещения важно учитывать для спутников и межпланетных аппаратов, которые ориентируются на параметры вращения Земли.

Что известно о дамбе "Три ущелья"?

Как сообщает университет Pen State, дамба "Три ущелья" (Three Gorges Dam) на реке Янцзы в Китае является крупнейшей в мире гравитационной плотиной и самой мощной гидроэлектростанцией по установленной мощности (22,5 ГВт). Ее строительство, начато в 1994 году и завершено в 2012-м, стало реализацией столетних планов, которые достигают идей государственного деятеля Сунь Ятсена. Грандиозное сооружение имеет высоту 185 метров и длину 2309 метров, образуя водохранилище длиной 667 км. Главными целями проекта было производство огромных объемов электроэнергии (более 100 млрд кВт-ч в год), улучшение условий для судоходства (грузопоток вырос в 5-10 раз) и защита от наводнений в нижнем течении Янцзы.

В то же время, проект "Три ущелья" вызвал значительные экологические и социальные последствия. Для создания водохранилища объемом около 40 млрд м³ воды было затоплено большие территории и переселено около 1,2 миллиона человек.