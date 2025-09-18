Что именно можно увидеть на небе?

Зрелище очень зависит от того, где именно вы находитесь на планете. Например, в США 19 сентября примерно за 90 минут до восхода Солнца, низко над горизонтом можно будет увидеть три ярких объекта, собравшихся вместе. Это будут убывающий серп Луны, планета Венера и Регул – самая яркая звезда в созвездии Льва. Расстояние между каждым из объектов составит всего пол градуса, что меньше ширины мизинца, если держать его на вытянутой руке. Но украинцам повезло чуть меньше, пишет 24 Канал со ссылкой на In-The-Sky.org.

Хотя все три объекта будут казаться близкими, они будут иметь разную яркость:

Луна, очевидно, будет самой заметной. Она будет освещена лишь на 5-6%, но наблюдатели смогут увидеть явление, известное как "пепельный свет" – слабое свечение темной части лунного диска, вызванное отражением солнечного света от Земли с последующим попаданием этого блика обратно на Луну.

За ней будет следовать ослепительная Венера.

Регул же будет сиять в 110 раз тусклее, чем Венера, но все еще будет виден невооруженным глазом.

Вид этого небесного трио меняется в зависимости от места наблюдения. В некоторых регионах планеты объекты образуют почти идеальную прямую линию. В других местах они сформируют фигуру, похожую на треугольник или даже "смайлик", где Венера и Регул будут "глазами", а серп Луны – "улыбкой".

А в некоторых местах они вообще не покажутся рядом, поскольку сближение всех трех происходит днем, когда яркое Солнце блокирует весь свет звезд. В Украине сближение происходит именно днем. Например, 19 сентября это произойдет примерно после 14 часов.

Покрытие Венеры Луной

Во время этого сближения произойдет явление, которое астрономы называют "покрытием" или "окультацией" – когда один объект, больший, проходит перед другим, меньшим, закрывая его собой. В этом случае Луна перекроет собой Венеру на некоторое время.

Особенно хорошо окультация будет видима жителям Канады, Гренландии и США.

Еще лучше она могла бы быть видима в Европе и Северной Африке. Однако, у нас покрытие начинается в 15:19 (во Львове) и заканчивается в 16:27, но в это время все еще будет светить Солнце.



Это изображение показывает территорию, где можно будет наблюдать окультацию, покрытия Венеры Луной / Фото In-The-Sky.org

Что же досталось украинцам?

Сейчас в Украине мы можем наблюдать только сближение Венеры и звезды Регул, которые остаются на нашем небе рядом друг с другом в течение всего дня. Поэтому вы можете наблюдать за ними до рассвета или после захода Солнца.

Луна же сейчас будет восходить далеко от этой пары, а приближаться к ним на нашем небе только в светлое время суток. Не стоит пытаться увидеть их в бинокль или телескоп, поскольку Солнце в это время также находится достаточно близко. Даже кратковременный взгляд на Солнце через такой прибор может привести к травмированию глаз.

Обратите внимание. Несмотря на видимую близость, космические тела на самом деле находятся на огромном расстоянии друг от друга. Луна расположена в 385 тысячах километров от Земли, Венера – в 12 световых минутах, а звезда Регул – в 78 световых годах.

Как найти объекты на небе?

Вот несколько инструментов, которые помогут вам найти Венеру и Регул в любое время суток: