Что такое переуступка квартиры и какие есть риски?
Переуступкой называют заключение договора, по которому переуступается право собственности на объект инвестирования, передает 24 Канал со ссылкой на сайт девелоперской компании РИЕЛ.
- Если проще говорить, то это покупка квартиры у инвестора, который вложился в строительство нового дома, хоть сам еще дом не введен в эксплуатацию.
- Дело в том, что инвестор, который приобрел жилье в новостройке, например, на этапе котлована, имеет право продать свою квартиру.
Впрочем при таком заключении договора присущи риски по проверке правомерности приобретения и отчуждения продавцом своих прав. Именно поэтому советуют при покупке жилья по переуступке быть вдвое внимательнее и тщательно проверять документы.
Речь идет о проверке застройщика и отсутствии судебных дел. Также, стоит взглянуть на предыдущие проекты компании, у которой собираетесь приобрести жилье. Обязательно нотариально заверьте соглашение и проведите фиксацию факта оплаты.
В то же время, по данным Новости.Live, к преимуществам такой покупки недвижимости является:
- Доступная цена, ведь квартира по переуступке часто продается по стоимости, ниже рыночной. Это позволяет сэкономить от 5% до 20%.
- Возможность быстрого заселения, ведь недвижимость продается по переуступке уже на финальных этапах строительства.
- Выбор лучших вариантов, потому что первые инвесторы преимущественно выкупают лучшие квартиры.
- Ниже риски долгостроя, потому что на поздних этапах строительства вероятность, что дом не достроят, минимальна.
Обратите внимание! К основным расходам при покупке квартиры по переуступке входят: комиссия застройщику – 1 – 5% от стоимости квартиры, нотариальные услуги – от 4 000 гривен, налоги – 1% в Пенсионный фонд (если есть договор купли – продажи прав).
Каким квартирам украинцы отдают предпочтение при покупке?
Готовое жилье с ремонтом на вторичном рынке: этот вариант не требует дополнительных затрат денег и времени на обустройство жилья.
Доступные квартиры: в сегменте 750 – 950 долларов за квадратный метр.
Одно- и двухкомнатное жилье европланировки: речь идет о площади в 45 – 73 квадратных метров).
Квартиры, в которых есть просторная кухня-гостиная (15 – 17 квадратных метров).