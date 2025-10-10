Что такое переуступка квартиры и какие есть риски?

Переуступкой называют заключение договора, по которому переуступается право собственности на объект инвестирования, передает 24 Канал со ссылкой на сайт девелоперской компании РИЕЛ.

Читайте также Бриллианты, шубы и элитный особняк: как руководитель госпредприятия роскошествует во время войны

Если проще говорить, то это покупка квартиры у инвестора, который вложился в строительство нового дома, хоть сам еще дом не введен в эксплуатацию.

Дело в том, что инвестор, который приобрел жилье в новостройке, например, на этапе котлована, имеет право продать свою квартиру.

Впрочем при таком заключении договора присущи риски по проверке правомерности приобретения и отчуждения продавцом своих прав. Именно поэтому советуют при покупке жилья по переуступке быть вдвое внимательнее и тщательно проверять документы.

Речь идет о проверке застройщика и отсутствии судебных дел. Также, стоит взглянуть на предыдущие проекты компании, у которой собираетесь приобрести жилье. Обязательно нотариально заверьте соглашение и проведите фиксацию факта оплаты.

В то же время, по данным Новости.Live, к преимуществам такой покупки недвижимости является:

Доступная цена, ведь квартира по переуступке часто продается по стоимости, ниже рыночной. Это позволяет сэкономить от 5% до 20%.

Возможность быстрого заселения, ведь недвижимость продается по переуступке уже на финальных этапах строительства.

Выбор лучших вариантов, потому что первые инвесторы преимущественно выкупают лучшие квартиры.

Ниже риски долгостроя, потому что на поздних этапах строительства вероятность, что дом не достроят, минимальна.

Обратите внимание! К основным расходам при покупке квартиры по переуступке входят: комиссия застройщику – 1 – 5% от стоимости квартиры, нотариальные услуги – от 4 000 гривен, налоги – 1% в Пенсионный фонд (если есть договор купли – продажи прав).

Каким квартирам украинцы отдают предпочтение при покупке?