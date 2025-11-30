Про ціни на житло у столицях країн Європи та Києві 24 Канал розповідає з посиланням на дані порталу Numbeo.

Які ціни у столицях країн Європи на житло?

У Берліні середня ціна за квадратний метр квартири в центрі міста становить 7 652,62 євро, а за межами центру – 5 338,10 євро.

У Варшаві квадрат у центрі коштує 5 876,85 євро, за межами – 3 750,67 євро.

У Празі у центрі квадрат продають за 8 607,84 євро, за його межами – за 6 257,91 євро.

У Парижі за квадрат у центрі доведеться викласти 11 650 євро, за межами центру – 8 018,18 євро.

У Мадриді вартість квадратного центра житла у центрі – 7 135,92 євро, за межами – 4 271,50 євро.

У Римі у центрі квадрат коштує 7 054,35 євро, за межами центру – 3 421,90 євро.

У Стокгольмі середня вартість квадрата житла становить 10 184,67 євро у центральній частині, 5 585,19 євро – за її межами.

У Лондоні квадрат продають за 16 781,79 євро у центрі та за 9 103,01 євро за його межами.



Яка ціна на помешкання у Києві?

За інформацією порталу, у центральній частині Києва квадратний метр житла коштує 1 951,66 євро, а за її межами – 1 029,15 євро.

Ціни на квартири у рази нижчі, ніж в проаналізованих європейських країнах. І якщо у порівнянні з варшавськими київські ціни у менш ніж 2 рази нижчі, то лондонські перевищують їх уже у 8,5 раза.

До слова, відповідно до даних ЛУН, однокімнатні квартири вторинного ринку у Києві у середньому продають за 67 тисяч доларів, двокімнатні – за 105 тисяч доларів, трикімнатні – за 150 тисяч. Щодо житла у новобудовах, то квадрат коштує 41 тисячу гривень в економсегменті, 49 тисяч у комфорті та 72 тисячі у бізнес.

Що ще відомо про ціни на житло в Європі?

У двадцяти найбільших містах Німеччини середня вартість квадратного метра житла становить 4 265,62 євро – це на 3,43% більше, ніж торік. У більшості міст ціни зросли, за винятком Білефельда, Бохума та Мюнхена, де зафіксовано незначне зниження. Найпомітніше подорожчання зафіксували в Ессені, Бонні та Дюссельдорфі.

У більшості великих міст Польщі відбулося зниження вартості квартир у новобудовах. Зростання цін спостерігалося лише у Варшаві та Вроцлаві. Найдорожче житло, як і раніше, у столиці.

У Чехії ціни на житло залишаються стабільно високими – зниження не відбулося ні за рік, ні за квартал. У третьому кварталі в Празі середня ціна на вторинне житло піднялася на 21% у порівнянні з минулим роком, досягнувши майже 158 тисяч гривень за квадратний метр.

Середня ціна на житло у Великій Британії в жовтні зросла до рекордних 299 862 фунтів стерлінгів, що стало найбільшим місячним підвищенням з початку року. Найдорожчим регіоном залишається Лондон, тоді як найшвидше зростають ціни на Північному Сході Англії.