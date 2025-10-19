Скільки коштує житло в різних містах Німеччини у жовтні 2025 року та як змінилися ціни за останній рік, 24 Канал розповідає з посиланням на Digital Daily News.
Яка вартість житла в містах Німеччини?
У 20 найбільших містах країни середня ціна квадратного метра становить 4 265,62 євро. Це на 3,43% більше, ніж рік тому. Квадрат подорожчав у більшості міст. Винятками є Білефельд, Бохум та Мюнхен, де ціни дещо знизилися. Ессен, Бонн та Дюссельдорф очолюють список, коли йдеться про зростання цін на нерухомість.
Міста з найвищими цінами на квартири:
- Мюнхен – 7 441,19 євро за квадратний метр;
- Франкфурт-на-Майні – 5 778,09 євро;
- Гамбург – 5 301,42 євро;
- Штутгарт – 5 150,57 євро;
- Мюнстер – 5 036,85 євро;
- Кельн – 5025,40 євро;
- Дюссельдорф – 4 974,23 євро;
- Берлін – 4 966,63 євро;
- Бонн – 4 852,62 євро;
- Нюрнберг – 4727,05 євро.
Міста з найнижчою вартістю житла:
- Вупперталь – 2 498,08 євро за квадратний метр;
- Дуйсбург – 2 533,83 євро;
- Бохум – 2 923,22 євро;
- Дортмунд – 3 051,90 євро;
- Бремен – 3 267,42 євро;
- Білефельд – 3 292,87 євро;
- Ессен – 3 376,84 євро;
- Лейпциг – 3 427,04 євро;
- Дрезден – 3 780,73 євро;
- Ганновер – 3 906,48 євро.
Зауважимо, що нерухомість у різних містах Німеччини дуже відрізняється за ціною. Квадрат у Мюнхені у 3 рази дорожчий від Вупперталя.
Як змінилися ціни на купівлю житла в Німеччині за рік / Інфографіка Digital Daily News
Які ціни на оренду житла?
За останній рік оренда житла подешевшала в більшості міст, найвідчутніше у Берліні, Лейпцигу та Бремені. Натомість винаймати житло стало дорожче в Дуйсбурзі, Ессені та Вупперталі.
Середні ціни на оренду за містами:
- Дуйсбург – 8,66 євро за квадратний метр;
- Вупперталь – 9,33 євро;
- Бохум – 9,77 євро;
- Ессен – 10,17 євро;
- Дортмунд – 10,27 євро;
- Білефельд – 10,44 євро;
- Дрезден – 10,61 євро;
- Лейпциг – 10,66 євро;
- Ганновер – 12,17 євро;
- Бремен – 12,20 євро;
- Мюнстер – 13,69 євро;
- Нюрнберг – 13,82 євро;
- Бонн – 14,42 євро;
- Кельн – 15,32 євро;
- Дюссельдорф – 15,60 євро;
- Берлін – 15,76 євро;
- Гамбург – 16,41 євро;
- Штутгарт – 17,88 євро;
- Франкфурт-на-Майні – 18,81 євро;
- Мюнхен – 22,07 євро.
Як змінилися ціни на оренду житла в Німеччині за рік / Інфографіка Digital Daily News
Довідка. Згідно з інформацією ODP, у Німеччині від 2022 року отримали тимчасовий захист приблизно 1 233 280 українських біженців. Значна кількість українців проживає в таких федеральних землях, як Баварія (зокрема Мюнхен і Нюрнберг), Баден-Вюртемберг (Штутгарт), Нижня Саксонія (Ганновер) та Гессен (Франкфурт-на-Майні).
Які ціни на квартири в інших країнах Європи?
В Європі найдорожче житло продають у Люксембурзі, Мюнхені та Парижі – вартість одного квадратного метра тут перевищує 10 тисяч євро (понад 480 тисяч гривень). Натомість у країнах Східної та Південної Європи, зокрема в Греції, Словаччині, Хорватії, Словенії та Албанії, ще можна знайти більш доступні варіанти.
У вересні 2025 року в більшості великих міст Польщі фіксували зниження цін на квартири в новобудовах. Лише у Варшаві та Вроцлаві ціни продовжували зростати. Найдорожча нерухомість, як і раніше, у столиці – там квадратний метр коштує 208,5 тисячі гривень.
У жодному з великих міст Чехії не зафіксовано зниження цін на житло – ні в річному, ні у квартальному розрізі. У третьому кварталі в Празі вартість вторинного житла зросла в середньому на 21% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, досягнувши майже 158 тисяч гривень за квадратний метр.