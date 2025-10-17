Громадяни ЄС не можуть дозволити собі орендувати житло у власних містах, пише 24 Канал з посиланням на The Guardian.

Що передбачає план ЄС щодо доступного житла?

Європейський Союз готує перший план з доступного житла, який мають оприлюднити у грудні. Спочатку документ планували представити у 2026 році, однак через загострення соціальної кризи процес пришвидшили.

Графіті проти Airbnb / Фото The Guardian

Ініціатива охоплюватиме насамперед корострокову оренду квартири, для якої поки що не існує конкретних правил. Короткострокова оренда квартир викликає у мешканців європейських міст неабияке обурення. Брюссель має намір запровадити систему прозорості та контролю, що забезпечить чесну конкуренцію на ринку нерухомості.

Як ЄС боротиметься зі спекуляціями на ринку житла?

Ключовою проблемою для країн Європи є те, що квартири стають інвестиційними активами, а не сприймаються як соціальне благо. Це призводить до зростання цін та браку доступних квартир.

Коли житло стає товаром, чимось, що використовується для спекуляцій без урахування потреб суспільства, це створює серйозні проблеми,

– підкреслив Ден Йоргенсен.

Серед можливих заходів – зобов’язання для забудовників виділяти певний відсоток квартир під доступне житло, податкові пільги для орендодавців, державні субсидії.

Які заходи обговорюють у Брюсселі?

Єврокомісія готує низку амбітних ініціатив, які можуть суттєво змінити підхід до житлової політики в ЄС. Зокрема, Іспанія пропонує запровадити 100% податок на купівлю нерухомості громадянам з країн, що не входять до Євросоюзу. Деякі депутати Європарламенту виступають за повну заборону таких угод.

Паралельно розглядається варіант послаблення правил державної допомоги, щоб уряди мали змогу активніше підтримувати житлові компанії. Це може забезпечити простіший доступ до грантів і пільг для стимулювання будівництва соціального житла.

Ще однією пропозицією є створення спеціального фонду обсягом 300 мільярдів євро. Він фінансуватиме проєкти з будівництва доступного житла та надаватиме пільгові кредити країнам-членам ЄС.

Як житлова криза впливає на європейців?

Станом на 2025 рік близько 9% населення ЄС витрачають понад 40% свого доходу на оренду чи утримання житла. У Греції цей показник сягнув майже 30%, у Данії – 15%, а в Німеччині перевищив 13%.

Очікується, що нові правила оренди та стратегію доступного житла обговорять на найближчому саміті ЄС. Країни-члени матимуть змогу висловити свої позиції та внести пропозиції. Попри різні підходи, мета залишається спільною – дати людям можливість жити там, де вони працюють, і не допустити їх витіснення через високі ціни на оренду.

Що варто знати про оренду житла в ЄС для українців?

Юридична компанія EUdoc зазначає, що у кожній державі діють свої правила та вимоги. Тому важливо розуміти юридичні нюанси.

Одним із головних етапів є підписання договору оренди. Юристи радять уважно перевіряти документ перед підписом: у ньому мають бути зазначені адреса об’єкта, розмір орендної плати, строк дії договору, умови дострокового розірвання, а також порядок внесення та повернення депозиту.

Депозит і авансові платежі є обов’язковими майже в усіх державах ЄС. Зазвичай орендодавці вимагають суму, що дорівнює одному або двом місячним платежам. Ці кошти слугують гарантією на випадок пошкодження майна. У Польщі чи Нідерландах повернення депозиту можливе лише після перевірки стану житла, тому юристи радять фіксувати всі умови письмово.

Розмір орендної плати суттєво різниться залежно від країни, міста та типу житла. У Німеччині орендна сума зазвичай поділяється на базову оплату та комунальні послуги – опалення, воду, вивезення сміття. Подібна практика діє й у Польщі та Чехії. Експерти радять заздалегідь уточнювати, які платежі входять до вартості оренди, щоб уникнути непорозумінь.

Як уникнути юридичних ризиків?

Юристи радять українцям, які орендують житло в країнах Євросоюзу, дотримуватися кількох базових правил, щоб захистити свої права та уникнути фінансових чи правових проблем.

Перевірка документів і законність оренди. Перед підписанням договору необхідно впевнитися, що власник має право здавати житло в оренду, а сам договір відповідає вимогам місцевого законодавства. Особливо уважними слід бути при оренді через приватних орендодавців або онлайн-платформи. Страхування орендаря. У деяких країнах, зокрема у Франції та Німеччині, страхування орендаря є обов’язковою вимогою. Поліс покриває можливі пошкодження майна чи нещасні випадки у квартирі. Фахівці радять завчасно дізнатися про умови страхування, щоб уникнути непередбачених витрат. Розірвання договору. У більшості країн ЄС договір оренди повинен містити чітко прописані умови припинення. Найчастіше передбачено обов’язкове попередження орендодавця за 1 – 3 місяці. Порушення цих строків може призвести до втрати частини депозиту або нарахування штрафних санкцій.

