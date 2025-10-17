Граждане ЕС не могут позволить себе арендовать жилье в собственных городах, пишет 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Что предусматривает план ЕС по доступному жилью?

Европейский Союз готовит первый план по доступному жилью, который должны обнародовать в декабре. Сначала документ планировали представить в 2026 году, однако из-за обострения социального кризиса процесс ускорили.

Граффити против Airbnb / Фото The Guardian

Инициатива будет охватывать прежде всего краткосрочную аренду квартиры, для которой пока не существует конкретных правил. Краткосрочная аренда квартир вызывает у жителей европейских городов большое возмущение. Брюссель намерен ввести систему прозрачности и контроля, что обеспечит честную конкуренцию на рынке недвижимости.

Как ЕС будет бороться со спекуляциями на рынке жилья?

Ключевой проблемой для стран Европы является то, что квартиры становятся инвестиционными активами, а не воспринимаются как социальное благо. Это приводит к росту цен и нехватке доступных квартир.

Когда жилье становится товаром, чем-то, что используется для спекуляций без учета потребностей общества, это создает серьезные проблемы,

– подчеркнул Дэн Йоргенсен.

Среди возможных мер – обязательства для застройщиков выделять определенный процент квартир под доступное жилье, налоговые льготы для арендодателей, государственные субсидии.

Какие меры обсуждают в Брюсселе?

Еврокомиссия готовит ряд амбициозных инициатив, которые могут существенно изменить подход к жилищной политике в ЕС. В частности, Испания предлагает ввести 100% налог на покупку недвижимости гражданам из стран, не входящих в Евросоюз. Некоторые депутаты Европарламента выступают за полный запрет таких сделок.

Параллельно рассматривается вариант ослабления правил государственной помощи, чтобы правительства могли активнее поддерживать жилищные компании. Это может обеспечить более простой доступ к грантам и льготам для стимулирования строительства социального жилья.

Еще одним предложением является создание специального фонда объемом 300 миллиардов евро. Он будет финансировать проекты по строительству доступного жилья и предоставлять льготные кредиты странам-членам ЕС.

Как жилищный кризис влияет на европейцев?

По состоянию на 2025 год около 9% населения ЕС тратят более 40% своего дохода на аренду или содержание жилья. В Греции этот показатель достиг почти 30%, в Дании – 15%, а в Германии превысил 13%.

Ожидается, что новые правила аренды и стратегию доступного жилья обсудят на ближайшем саммите ЕС. Страны-члены смогут высказать свои позиции и внести предложения. Несмотря на различные подходы, цель остается общей – дать людям возможность жить там, где они работают, и не допустить их вытеснения из-за высоких цен на аренду.

Что стоит знать об аренде жилья в ЕС для украинцев?

Юридическая компания EUdoc отмечает, что в каждом государстве действуют свои правила и требования. Поэтому важно понимать юридические нюансы.

Одним из главных этапов является подписание договора аренды. Юристы советуют внимательно проверять документ перед подписью: в нем должны быть указаны адрес объекта, размер арендной платы, срок действия договора, условия досрочного расторжения, а также порядок внесения и возврата депозита.

Депозит и авансовые платежи являются обязательными почти во всех государствах ЕС. Обычно арендодатели требуют сумму, равную одному или двум месячным платежам. Эти средства служат гарантией на случай повреждения имущества. В Польше или Нидерландах возврат депозита возможен только после проверки состояния жилья, поэтому юристы советуют фиксировать все условия письменно.

Размер арендной платы существенно отличается в зависимости от страны, города и типа жилья. В Германии арендная сумма обычно делится на базовую оплату и коммунальные услуги – отопление, воду, вывоз мусора. Подобная практика действует и в Польше и Чехии. Эксперты советуют заранее уточнять, какие платежи входят в стоимость аренды, чтобы избежать недоразумений.

Как избежать юридических рисков?

Юристы советуют украинцам, которые арендуют жилье в странах Евросоюза, придерживаться нескольких базовых правил, чтобы защитить свои права и избежать финансовых или правовых проблем.

Проверка документов и законность аренды. Перед подписанием договора необходимо удостовериться, что владелец имеет право сдавать жилье в аренду, а сам договор соответствует требованиям местного законодательства. Особенно внимательными следует быть при аренде через частных арендодателей или онлайн-платформы. Страхование арендатора. В некоторых странах, частности во Франции и Германии, страхование арендатора является обязательным требованием. Полис покрывает возможные повреждения имущества или несчастные случаи в квартире. Специалисты советуют заблаговременно узнать об условиях страхования, чтобы избежать непредвиденных расходов. Расторжение договора. В большинстве стран ЕС договор аренды должен содержать четко прописанные условия прекращения. Чаще всего предусмотрено обязательное предупреждение арендодателя за 1 – 3 месяца. Нарушение этих сроков может привести к потере части депозита или начислению штрафных санкций.

