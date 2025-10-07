В каких странах жилье подорожало больше всего?
Во II квартале 2025 года цены на жилье выросли на 5,4%, по сравнению с прошлогодними показателями, сообщает 24 Канал со ссылкой на Eurostat.
Если принимать во внимание I квартал, то в этом году цены выросли на 1,6%.
С 2010 года до II квартала 2025 цены на жилье в ЕС выросли на 60,5%, зато арендная плата повысилась на 28,8%.
Стоимость покупки жилья менялась динамично: после стремительного подъема с 2015 по 2022 год наблюдалось кратковременное снижение и период стабильности. С 2024 цены снова пошли вверх и продолжают увеличиваться.
За последние 15 лет цены на жилье больше всего выросли в Венгрии (+277%) и Эстонии (+250%).
Более чем вдвое повысилась цена в:
- Литве (+202%),
- Латвии (+162%),
- Чехии (+155%),
- Португалии (+141%),
- Болгарии (+133%),
- Австрии (+117%),
- Люксембурге (+112%),
- Словакии (+105%),
- Польше (+104%),
- Хорватии (+102%).
Интересно, что Италия была единственной страной, где цены на жилье снизились (-1%).
Что происходит с арендной платой в Европе?
По сравнению со II кварталом прошлого года, в 2025 цены на аренду жилья выросли на 3,2 %. Если сравнивать с первым кварталом этого года, арендная плата подорожала на 0,7%.
В период 2010-2025 годов этот показатель вырос в 26 странах Европейского Союза.
Больше всего аренда подорожала в:
- Эстонии (+218%),
- Литве (+192%),
- Венгрии (+125%),
- Ирландии (+117%).
Отметим, что Греция – единственная страна, где цены на аренду снизились (-9%).
Что известно о ценах на жилье за рубежом?
- В Польше зафиксировали снижение цен на жилье в новостройках в сентябре 2025 года. Самые дорогие квартиры в Варшаве, в Кракове цена снизилась на 1%.
- Во Франции самая дорогая аренда жилья в Париже, а более дешевые предложения можно найти в Бордо или Страсбурге. Также стоит учесть арендную плату, которая в среднем составляет 100 – 200 евро.
- В Германии в маленьких городках стоимость аренды однокомнатной квартиры в среднем составляет около 700 – 900 евро. В крупных городах средняя стоимость будет значительно дороже.