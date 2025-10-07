В каких странах жилье подорожало больше всего?

Во II квартале 2025 года цены на жилье выросли на 5,4%, по сравнению с прошлогодними показателями, сообщает 24 Канал со ссылкой на Eurostat.

Если принимать во внимание I квартал, то в этом году цены выросли на 1,6%.

С 2010 года до II квартала 2025 цены на жилье в ЕС выросли на 60,5%, зато арендная плата повысилась на 28,8%.

Стоимость покупки жилья менялась динамично: после стремительного подъема с 2015 по 2022 год наблюдалось кратковременное снижение и период стабильности. С 2024 цены снова пошли вверх и продолжают увеличиваться.

За последние 15 лет цены на жилье больше всего выросли в Венгрии (+277%) и Эстонии (+250%).

Более чем вдвое повысилась цена в:

Литве (+202%),

Латвии (+162%),

Чехии (+155%),

Португалии (+141%),

Болгарии (+133%),

Австрии (+117%),

Люксембурге (+112%),

Словакии (+105%),

Польше (+104%),

Хорватии (+102%).

Интересно, что Италия была единственной страной, где цены на жилье снизились (-1%).

Что происходит с арендной платой в Европе?

По сравнению со II кварталом прошлого года, в 2025 цены на аренду жилья выросли на 3,2 %. Если сравнивать с первым кварталом этого года, арендная плата подорожала на 0,7%.

В период 2010-2025 годов этот показатель вырос в 26 странах Европейского Союза.

Больше всего аренда подорожала в:

Эстонии (+218%),

Литве (+192%),

Венгрии (+125%),

Ирландии (+117%).

Отметим, что Греция – единственная страна, где цены на аренду снизились (-9%).

Что известно о ценах на жилье за рубежом?