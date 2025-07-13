О стоимости аренды в городах Франции, а также о том, как украинцы могут снять там жилье, 24 Канал рассказывает со ссылкой на Delo.ua.

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Какие средние цены на аренду жилья во Франции?

Согласно информации SeLoger на 2025 год, средние расходы на аренду жилья во Франции такие:

студия – от 600 до 1 200 евро в месяц;

однокомнатная квартира – 700 – 1 800 евро;

двухкомнатная – 900 – 2 200 евро;

трехкомнатная – 1 200 – 2 600 евро.

Кроме арендной платы, следует учитывать коммунальные расходы, которые в среднем составляют 100 – 200 евро ежемесячно, в зависимости от региона и времени года.

Сколько стоит аренда в разных городах?

Париж традиционно возглавляет список городов с самыми высокими ценами на аренду. Стоимость однокомнатной квартиры в центре столицы колеблется от 1 200 до 2 200 евро в месяц. В среднем аренда жилья в Париже обходится в 1 800 евро. В пригороде можно найти более доступные варианты.

В Лионе, втором по размеру городе страны, аренда стоит от 750 до 1 700 евро в месяц. Благодаря мощному IT-сектору и удобному расположению вблизи Швейцарии, город привлекает специалистов из разных стран, в том числе и украинцев.

Бордо предлагает жилье в пределах 700 – 1 400 евро в месяц, а в Ницце аренда обойдется в 800 – 2 000 евро. Оба города имеют высокий уровень жизни, а Ницца дополнительно привлекает близостью к морю и мягким климатом.

Университетские города, такие как Тулуза, Гренобль и Монпелье, отличаются более доступными ценами – от 600 до 1 200 евро в месяц. Это делает их особенно привлекательными для студентов и молодых специалистов.

Для тех, кто ищет бюджетные варианты, хорошим выбором станут Лилль, Ренн или Страсбург или Страсбург. Здесь аренда варьируется от 500 до 1 000 евро в месяц, а города предлагают развитую инфраструктуру и комфортные условия проживания.



Страсбург – город, где можно недорого арендовать жилье / Фото Pexels

Каковы правовые особенности аренды жилья во Франции?

Арендные отношения во Франции регулируются законом, который четко определяет обязанности и права арендатора и арендодателя. Стандартный договор аренды жилья содержит следующие ключевые положения:

описание жилья;

размер ежемесячной арендной платы;

сумма гарантийного депозита;

правила оплаты коммунальных услуг;

условия и сроки прекращения договора.

Обычно соглашение заключается на 3 года (если владелец является физическим лицом) или на 6 лет (в случае, если арендодатель является компанией).

Арендатор имеет право зарегистрировать место жительства по адресу арендованного жилья, что является важным для получения вида на жительство и других официальных процедур во Франции.

Где искать жилье во Франции?

Самые популярные платформы для поиска аренды:

seloger.com – один из ведущих сайтов с объявлениями об аренде недвижимости;

leboncoin.fr – большая база частных объявлений с аналитикой рынка;

pap.fr – аренда напрямую от владельцев, без посредников;

фейсбук-группы – полезны для украинцев, там размещены актуальные предложения.

Работа через агентство по недвижимости обычно предусматривает уплату комиссии в размере одного месяца аренды плюс НДС. В то же время это обеспечивает юридическую прозрачность сделки и уменьшает риск мошенничества. Иностранцам рекомендуется обращаться к профессиональным агентствам, поскольку они имеют четкие требования к документам и опыт работы с клиентами из-за рубежа.