Про вартість оренди в містах Франції, а також про те, як українці можуть винайняти там помешкання, 24 Канал розповідає з посиланням на Delo.ua.

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Які середні ціни на оренду житла у Франції?

Згідно з інформацією SeLoger на 2025 рік, середні витрати на оренду житла у Франції такі:

студія – від 600 до 1 200 євро на місяць;

однокімнатна квартира – 700 – 1 800 євро;

двокімнатна – 900 – 2 200 євро;

трикімнатна – 1 200 – 2 600 євро.

Окрім орендної плати, слід враховувати комунальні витрати, які у середньому становлять 100 – 200 євро щомісяця, залежно від регіону та пори року.

Скільки коштує оренда у різних містах?

Париж традиційно очолює список міст із найвищими цінами на оренду. Вартість однокімнатної квартири в центрі столиці коливається від 1 200 до 2 200 євро на місяць. У середньому оренда житла в Парижі обходиться в 1 800 євро. У передмісті можна знайти більш доступні варіанти.

У Ліоні, другому за розміром місті країни, оренда коштує від 750 до 1 700 євро на місяць. Завдяки потужному IT-сектору та зручному розташуванню поблизу Швейцарії, місто приваблює фахівців із різних країн, зокрема й українців.

Бордо пропонує житло в межах 700 – 1 400 євро у місяць, а у Ніцці оренда обійдеться в 800 – 2 000 євро. Обидва міста мають високий рівень життя, а Ніцца додатково приваблює близькістю до моря та м'яким кліматом.

Університетські міста, такі як Тулуза, Гренобль і Монпельє, вирізняються доступнішими цінами – від 600 до 1 200 євро на місяць. Це робить їх особливо привабливими для студентів і молодих спеціалістів.

Для тих, хто шукає бюджетні варіанти, хорошим вибором стануть Лілль, Ренн або Страсбург. Тут оренда варіюється від 500 до 1 000 євро на місяць, а міста пропонують розвинену інфраструктуру та комфортні умови проживання.



Страсбург – місто, де можна недорого орендувати житло / Фото Pexels

Якими є правові особливості оренди житла у Франції?

Орендні відносини у Франції регулюються законом який чітко визначає обов'язки та права орендаря й орендодавця. Стандартний договір оренди житла містить такі ключові положення:

опис житла;

розмір щомісячної орендної плати;

сума гарантійного депозиту;

правила сплати комунальних послуг;

умови та строки припинення договору.

Зазвичай угода укладається на 3 роки (якщо власник є фізичною особою) або на 6 років (у випадку, якщо орендодавець є компанією).

Орендар має право зареєструвати місце проживання за адресою орендованого житла, що є важливим для отримання посвідки на проживання та інших офіційних процедур у Франції.

Де шукати житло у Франції?

Найпопулярніші платформи для пошуку оренди:

seloger.com – один із провідних сайтів з оголошеннями про оренду нерухомості;

leboncoin.fr – велика база приватних оголошень з аналітикою ринку;

pap.fr – оренда напряму від власників, без посередників;

фейсбук-групи – корисні для українців, там розміщені актуальні пропозиції.

Робота через агентство з нерухомості зазвичай передбачає сплату комісії в розмірі одного місяця оренди плюс ПДВ. Водночас це забезпечує юридичну прозорість угоди та зменшує ризик шахрайства. Іноземцям рекомендовано звертатися до професійних агенцій, оскільки вони мають чіткі вимоги до документів і досвід роботи з клієнтами з-за кордону.