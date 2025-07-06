Детальніше про нюанси купівлі та продажу житла в Литві, а також про актуальні ціни 24 Канал розповідає з посиланням на Delo.ua.

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Стан ринку житла Литви

Литовський ринок нерухомості демонструє стабільне зростання: у 2024 – 2025 роках ціни на житло у великих містах піднялися в середньому на 3 – 6%. Така динаміка свідчить про поступовий розвиток ринку без ризику утворення "цінових бульбашок".

У березні 2025 року середня вартість квадратного метра:

у Вільнюсі становила 2 680 євро – на 4,3% більше, ніж торік;

у Каунасі темп зростання вищий – 1 846 євро за квадрат (+5,6%);

у Клайпеді ціна залишилася майже незмінною – 1 752 євро (-0,1%);

у менших містах зафіксовано найшвидше зростання: у Шяуляї – 1 172 євро (+6,5%), у Паневежисі – 1 149 євро (+6,4%).

Новобудови традиційно мають вищу ціну. Наприклад, у центральній частині Вільнюса квартири в нових житлових комплексах продаються в середньому по 3 318 за євро за квадратний метр.

Попит на житло підтримується завдяки інфраструктурним проєктам, зокрема Rail Baltica, а також доступним іпотечним програмам від провідних банків.

Яке житло обирають іноземці

Іноземні покупці здебільшого обирають квартири на вторинному ринку, оскільки темпи зростання цін тут помірні – 2 – 3% на рік, що робить їх більш доступними при достатньо високій якості.

У сегменті новобудов динаміка цін відрізняється залежно від міста. У Вільнюсі ціни виросли з 3 111 євро до 3 318 за квадрат (+6,7%). У Каунасі ріст ще відчутніший – з 2 447 євро до 2 734 (+11,7%). Натомість у Клайпеді відбулося зниження з 2 390 євро до 2 198, що відповідає падінню на 8%.

Загалом попит на квартири залишається високим, але без надмірної активності. У Вільнюсі кількість угод збільшилася на 20%, а у секторі новобудов – на 40%.



Житло у Каунасі – одне з найдорожчих / Фото Shutterstock

Як придбати нерухомість у Литві

Громадяни інших країн, зокрема й українці, мають право купувати житло в Литві на тих самих умовах, що й місцеві жителі. Процес купівлі передбачає кілька стандартних етапів і не містить серйозних обмежень.

Основні кроки процедури:

підготовка необхідних документів: паспорт і підтвердження джерела доходу;

укладення попереднього договору з внесенням авансу у розмірі 1 – 3% вартості;

підписання основного договору у нотаріуса;

подання документів до Державного реєстру для реєстрації права власності (до 30 днів);

завершення угоди.

Додаткові витрати та податки

Під час купівлі нерухомості варто враховувати додаткові витрати, які можуть сягати 6 – 10% від вартості об'єкта. Орієнтовні витрати включають:

юридичний супровід: 800 – 2 000 євро;

послуги рієлтора: 3 – 5% від ціни плюс ПДВ;

переклад документів: 200 – 600 євро;

реєстраційний збір: 50 – 100 євро.

Комунальні витрати для житла площею приблизно 50 квадратів зазвичай становлять 100 – 150 євро на місяць. Річний податок на нерухомість символічний – від 30 до 100 євро, залежно від населеного пункту.

Іпотека для іноземних покупців

Литовські банки відкриті до надання іпотечних кредитів іноземцям, проте встановлюють кілька умов:

наявність довгострокового дозволу на проживання або офіційна реєстрація у країні;

підтверджений дохід на території Литви;

початковий внесок – 20 – 30% від вартості житла.

Ставки за іпотекою наразі коливаються в межах 4,5 – 6% річних і залежать від поточного рівня EURIBOR та фінансової надійності позичальника. Максимальний термін кредиту – до 20 років, що дозволяє оптимально планувати бюджет.