У яких країнах житло подорожчало найбільше?

У II кварталі 2025 року ціни на житло зросли на 5,4%, порівняно із минулорічними показниками, повідомляє 24 Канал із посиланням на Eurostat.

Якщо брати до уваги I квартал, то цього року ціни зросли на 1,6%.

З 2010 року до II кварталу 2025 ціни на житло в ЄС зросли на 60,5%, натомість орендна плата підвищилася на 28,8%.

Вартість покупки житла змінювалася динамічно: після стрімкого підйому з 2015 по 2022 рік спостерігалося короткочасне зниження та період стабільності. З 2024 ціни знову пішли вгору й продовжують збільшуватися.

За останні 15 років ціни на житло найбільше зросли в Угорщині (+277%) та Естонії (+250%).

Більш ніж удвічі підвищилася ціна у:

Литві (+202%),

Латвії (+162%),

Чехії (+155%),

Португалії (+141%),

Болгарії (+133%),

Австрії (+117%),

Люксембурзі (+112%),

Словаччині (+105%),

Польщі (+104%),

Хорватії (+102%).

Цікаво, що Італія була єдиною країною, де ціни на житло знизилися (-1%).

Що відбувається з орендною платою в Європі?

Порівняно з II кварталом минулого року, у 2025 ціни на оренду житла зросли на 3,2 %. Якщо порівнювати з першим кварталом цього року, орендна плата подорожчала на 0,7%.

У період 2010-2025 років цей показник зріс у 26 країнах Європейського Союзу.

Найбільше оренда подорожчала в:

Естонії (+218%),

Литві (+192%),

Угорщині (+125%),

Ірландії (+117%).

Зазначимо, що Греція – єдина країна, де ціни на оренду знизилися (-9%).

Що відомо про ціни на житло закордоном?