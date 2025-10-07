У яких країнах житло подорожчало найбільше?

У II кварталі 2025 року ціни на житло зросли на 5,4%, порівняно із минулорічними показниками, повідомляє 24 Канал із посиланням на Eurostat.

Якщо брати до уваги I квартал, то цього року ціни зросли на 1,6%.

З 2010 року до II кварталу 2025 ціни на житло в ЄС зросли на 60,5%, натомість орендна плата підвищилася на 28,8%.

Вартість покупки житла змінювалася динамічно: після стрімкого підйому з 2015 по 2022 рік спостерігалося короткочасне зниження та період стабільності. З 2024 ціни знову пішли вгору й продовжують збільшуватися.

За останні 15 років ціни на житло найбільше зросли в Угорщині (+277%) та Естонії (+250%).

Більш ніж удвічі підвищилася ціна у:

  • Литві (+202%),
  • Латвії (+162%),
  • Чехії (+155%),
  • Португалії (+141%),
  • Болгарії (+133%),
  • Австрії (+117%),
  • Люксембурзі (+112%),
  • Словаччині (+105%),
  • Польщі (+104%),
  • Хорватії (+102%).

Цікаво, що Італія була єдиною країною, де ціни на житло знизилися (-1%).

Що відбувається з орендною платою в Європі?

Порівняно з II кварталом минулого року, у 2025 ціни на оренду житла зросли на 3,2 %. Якщо порівнювати з першим кварталом цього року, орендна плата подорожчала на 0,7%.

У період 2010-2025 років цей показник зріс у 26 країнах Європейського Союзу.

Найбільше оренда подорожчала в:

  • Естонії (+218%),
  • Литві (+192%),
  • Угорщині (+125%),
  • Ірландії (+117%).

Зазначимо, що Греція – єдина країна, де ціни на оренду знизилися (-9%).

Що відомо про ціни на житло закордоном?

  • В Польщі зафіксували зниження цін на житло в новобудовах у вересні 2025 року. Найдорожчі квартири у Варшаві, у Кракові ціна знизилася на 1%.
  • У Франції найдорожча оренда житла в Парижі, а дешевші пропозиції можна знайти в Бордо чи Страсбурзі. Також варто врахувати орендну плату, яка в середньому становить 100 – 200 євро.
  • В Німеччині у маленьких містечках вартість оренди однокімнатної квартири в середньому становить близько 700 – 900 євро. У великих містах середня вартість буде значно дорожчою.