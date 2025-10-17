Часто все залежить від регіону України та формату угоди, повідомляє 24 Канал з посиланням на Агентство нерухомості "Маяк".

Хто оплачує послуги рієлтора?

Зазвичай комісію рієлтору під час оренди житла сплачує орендар. Адже саме орендар звертається до агентства, щоб знайти житло за потрібними параметрами. Розмір комісії зазвичай становить близько 50% місячної орендної плати.

Якщо фахівця наймає власник – він бере усі витрати на себе. Тобто сплачує той, хто замовляє послугу рієлтора.

Що входить у послуги рієлтора?

Аналіз ринку. Фахівець оцінює найкращі варіанти, спираючись на цінову політику.

Пошук потенційних орендарів чи об'єктів нерухомості. Рієлтор підбирає варіанти відповідно до вимог клієнта та рекомендує нерухомість, або шукає зацікавлених осіб.

Організація показів. Агент супроводжує клієнта, домовляється та проводить перегляди.

Перевірка документів. Щоб уникнути ризиків чи шахрайства, фахівець перевіряє правовласницькі документи.

Супровід угоди. Рієлтор готує всі необхідні документи, консультує щодо умов договору, координує дії нотаріуса.

Чи врегулюють в Україні діяльність рієлторів?

В Україні набирає обертів ініціатива щодо законодавчого врегулювання діяльності рієлторів. Петиція із пропозицією запровадити обов’язкову реєстрацію та сертифікацію уже набрала понад 25 тисяч підписів, необхідних для офіційного розгляду, повідомляє Кабінет Міністрів України.

Такі зміни мають зробити ринок нерухомості більш прозорим. Значна частина посередників працює без офіційного статусу, що створює простір для зловживань, шахрайства та несправедливих комісій. Водночас відсутність державного контролю унеможливлює захист прав громадян у випадку конфліктів.

Уряд уже дав доручення підготувати законопроєкт, який визначатиме порядок сертифікації, вимоги до професії та механізми контролю. Разом із тим експерти наголошують, що реформа потребує чітких критеріїв оцінки, справедливого перехідного періоду для тих, хто вже працює на ринку, і збалансованого підходу до регулювання тарифів.

Запровадження обов’язкової реєстрації та сертифікації може стати кроком до цивілізованого ринку нерухомості, де захищені інтереси і громадян, і добросовісних фахівців. Однак успіх реформи залежатиме від того, наскільки прозорими й справедливими будуть нові правила.

Як не потрапити на шахраїв?

Цьогоріч збільшилась кількість шахрайських оголошень про оренду житла. У Міністерстві внутрішніх справ розповіли як убезпечити себе та своїх близьких. Перевіряйте зображення та інформацію, а також не здійснюйте грошові перекази, якщо оголошення викликає сумніви.

Найгірша схема – коли рієлтор та власник квартири спільники та намагаються надурити орендаря. Експерт з нерухомості радить перевіряти чи є рієлтор членом спілки фахівців з нерухомості.



