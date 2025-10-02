Где самая дорогая аренда в США?

О самых дорогих городах в рейтинге рассказывает 24 Канал со ссылкой на Visual Capitalist.

Рейтинг возглавляет мегаполис – Нью-Йорк

Сегодня аренда жилья здесь стоит в среднем 4,14 тысяч долларов, что более 170 тысяч гривен в месяц. За последние пять лет эта отметка выросла почти на 22%.

На втором месте – Бостон

Здесь средняя аренда достигает 3,4 тысячи долларов в месяц. Высокие расходы на землю и строительные материалы затрудняют строительство, что уменьшает предложение жилья и повышает цены.

Третьим в списке является Сан-Франциско

Здесь придется заплатить 3,3 тысячи долларов. Стоимость аренды здесь с 2020 года выросла лишь на 1%.

Сколько стоит аренда на Востоке и в Азии?

Самый дорогой рынок аренды в Сингапуре

Здесь цены выросли на 55%, до 3,16 тысяч долларов, что является самым быстрым темпом роста в рейтинге.

Также высокие темпы роста демонстрирует Дубай

Здесь рост цен произошел на 54%. Город стал самым дорогим для аренды на Ближнем Востоке и занял 8 место в глобальном рейтинге 2025 года.

Какова стоимость аренды в Европе?

В этом году самое высокое значение индекса арендной платы в Европе в Великобритании, следующими являются Швейцария, Ирландия и Нидерланды, сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Numbeo.

Следующими в списке являются Швейцария, Ирландия и Нидерланды, а закрывает пятерку – Люксембург. Месячная аренда однокомнатной квартиры в месяц будет стоить:

В Великобритании (Лондон) от 1,743.33 до 2,294.09 фунтов (96,6 тысяч гривен) ,

, В Швейцарии (Берн) от 1,308.00 до 1,557.38 швейцарских франков (67,7 тысяч гривен) ,

, В Ирландии (Дублин) от 1,722.03 до 2,056.55 евро (83,2 тысячи гривен) ,

, В Нидерландах (Амстердам) от 1,747.21 до 2,130.82 евро (84,4 тысячи гривен ),

), В Люксембурге (Люксембург) от 1,596.00 до 1,861.54 евро (77,1 тысяч гривен).

Заметим! Numbeo делает статистику на основе данных местных жителей стран.

