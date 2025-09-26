О том, как и где искать жилье в Германии – рассказало издание visitukrainе, передает 24 Канал.

Как формируется цена?

Стоимость аренды в ФРГ состоит из двух частей:

Kaltmiete – ежемесячная плата за жилье;

Nebenkosten – предоплата за коммунальные услуги.

Большинство владельцев требуют также депозит, обычно в размере трех месяцев аренды. Эти средства хранятся на специальном счете и выступают "страховкой" от повреждений имущества. Кроме того, арендатор должен сообщить о намерении уехать минимум за три месяца – иначе придется платить аренду даже за пустую квартиру.

Что нужно украинцам для аренды?

Для заключения договора необходимо предоставить подтверждение официального дохода в Германии за последние 3 – 6 месяцев. Важное условие: стоимость аренды не может превышать треть совокупного дохода семьи. Если зарплаты недостаточно, понадобится поручитель.

В случае получения социальной помощи (Jobcenter, Sozialamt и т.д.) нужен специальный документ – Wohnberechtigungsschein или подтверждение дотаций (Wohngeld). Он определяет допустимую площадь и стоимость жилья. Например:

50 квадратных метров – для 1 человека,

65 квадратных метров – для 2 человек,

80 квадратных метров – для 3 человек,

95 квадратных метров – для 4 человек,

+15 квадратных метров – на каждого следующего члена семьи.



Где искать квартиру?

В Германии действует много онлайн- и офлайн-сервисов. Среди самых популярных платформ:

Immobilienscout24.de – удобный поиск с фильтрами по площади, цене и количеству комнат;

Wohnungsboerse.net – возможность создать профиль с собственными критериями;

Immowelt.de и Immonet.de – сервисы для поиска квартир в городах и городках;

Wg-gesucht.de – один из крупнейших сервисов для поиска жилья.

