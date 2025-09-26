О том, как и где искать жилье в Германии – рассказало издание visitukrainе, передает 24 Канал.
Как формируется цена?
Стоимость аренды в ФРГ состоит из двух частей:
- Kaltmiete – ежемесячная плата за жилье;
- Nebenkosten – предоплата за коммунальные услуги.
Большинство владельцев требуют также депозит, обычно в размере трех месяцев аренды. Эти средства хранятся на специальном счете и выступают "страховкой" от повреждений имущества. Кроме того, арендатор должен сообщить о намерении уехать минимум за три месяца – иначе придется платить аренду даже за пустую квартиру.
Что нужно украинцам для аренды?
Для заключения договора необходимо предоставить подтверждение официального дохода в Германии за последние 3 – 6 месяцев. Важное условие: стоимость аренды не может превышать треть совокупного дохода семьи. Если зарплаты недостаточно, понадобится поручитель.
В случае получения социальной помощи (Jobcenter, Sozialamt и т.д.) нужен специальный документ – Wohnberechtigungsschein или подтверждение дотаций (Wohngeld). Он определяет допустимую площадь и стоимость жилья. Например:
- 50 квадратных метров – для 1 человека,
- 65 квадратных метров – для 2 человек,
- 80 квадратных метров – для 3 человек,
- 95 квадратных метров – для 4 человек,
- +15 квадратных метров – на каждого следующего члена семьи.
/ Фото Unsplash
Где искать квартиру?
В Германии действует много онлайн- и офлайн-сервисов. Среди самых популярных платформ:
- Immobilienscout24.de – удобный поиск с фильтрами по площади, цене и количеству комнат;
- Wohnungsboerse.net – возможность создать профиль с собственными критериями;
- Immowelt.de и Immonet.de – сервисы для поиска квартир в городах и городках;
- Wg-gesucht.de – один из крупнейших сервисов для поиска жилья.
Какие цены на аренду в Украине?
- Цены на аренду квартир в Украине стремительно растут стремительно растут – особенно в начале осени. В центрах Киева однокомнатные квартиры в Печерском районе сейчас сдают за 28 – 35 тысяч гривен/месяц, в Шевченковском – 25 – 30 тысяч, в Голосеевском – 20 – 25 тысяч гривен.
- В регионах ситуация значительно мягче: самые дорогие цены фиксируют во Львове, Ужгороде, Ивано-Франковске, где за однушку придется платить от 16 – 19 тысяч гривен. В то же время в Харькове, Запорожье и Николаеве аренда стартует от 4 – 7 тысяч гривен, в зависимости от состояния жилья и района.