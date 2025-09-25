Дело в том, что с началом учебного и рабочего сезонов спрос на аренду в Киеве очень вырос. Это не могло не повлиять на цены, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на Finance.ua.

Какие цены на аренду квартир в Киеве?

По словам киевского риелтора Ирины Седляр, в сентябре цены выросли на 10 – 20%.

Я связываю это с тем, что начинается учебный год и в Киев приезжает много студентов, переселенцев, также этот период считается бизнес-сезоном – спрос действительно есть. И то, что я заметила лично: владельцы квартир, с которыми я сотрудничаю уже не один год, обычно консультируются со мной, нужно ли поднять арендную плату арендаторам,

– отмечает эксперт.

Наибольшим спросом пользуются центральные районы, где в сентябре аренда однокомнатной квартиры с ремонтом составляет:

Печерский район – от 28 до 35 тысяч гривен;

Шевченковский район - от 25 до 30 тысяч гривен;

Голосеевский район – от 20 до 25 тысяч гривен.

По данным ЛУН, эти три района также являются самыми дорогими для аренды в Киеве. На Печерске средняя стоимость составляет 35 тысяч гривен, в Шевченковском районе – 25 тысяч гривен, а в Голосеевском – 20,9 тысяч гривен.

В то же время Ирина Седляр отмечает, что сейчас арендаторы меньше ориентируются только на район. Ключевыми становятся характеристики безопасности. Так в спросе сейчас квартиры в домах, где есть укрытие или подземный паркинг, а также те, что расположены на нижних этажах.

Какие условия являются обязательными в арендованных квартирах?

Риелтор в Threads назвала, какие пункты относятся к "базового минимума" и "роскошного максимума" в правилах аренды квартир. На ее взгляд, "базовый минимум" – это:

страховая оплата при заселении;

клининг перед тем, как в квартиру заедет новый арендатор;

возможность арендодателя осматривать жилье примерно раз в месяц.

К "роскошному максимуму" риелтор отнесла: