Например, во Львове и Тернополе риелторы просят 100% от стоимости аренды. По словам соискателей жилья, это слишком большой процент, ведь роль некоторых риэлторов сводится к одному показу и оформлению договора, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

За что риелторы хотят оплату в 100% от стоимости аренды?

Менеджер в сфере недвижимости Светлана Гуль говорит, что логично было бы делить эту сумму между владельцем и покупателем. Но на рынке, например, Тернополя повелось так, что полную оплату берет риэлтор.

В этот бюджет входит полное сопровождение от а до я - подбор жилья, организация показов, юридическое сопровождение, нотариальная поддержка. Мы можем предоставить, скажем так, консультацию в любой сфере,

– рассказала Оксана Гуль.

О том, являются ли действия риелторов правомерными, высказался адвокат Виталий Скиба. По его словам, риелторская деятельность сейчас не регулируется ни одним законом, кроме как Гражданского кодекса. Поэтому, когда между риелтором и арендатором возникает спорный вопрос и они обращаются в суд, риелтор всегда "выигрывает".

По словам Скибы, ранее Верховная Рада рассматривала этот вопрос, однако его отложили из-за полномасштабного вторжения. Недавно был сдвиг – 25 июля на сайте Кабмина зарегистрировали петицию об урегулировании деятельности риелторов в Украине. Необходимое количество подписей собрали в сентябре, поэтому петиция сейчас на рассмотрении.

О чем петиция?

В петиции об урегулировании деятельности риелторов предлагают:

обязательную регистрацию риелторов как физических или юридических лиц;

сертификацию и профессиональное обучение;

прозрачные договоры с клиентами;

запрет взимать комиссию без реального обращения человека.

Кроме того, есть упоминание о создании рабочей группы для разработки четких правил работы риэлторов и установления административной ответственности.

В Ассоциации специалистов по недвижимости Украины, занимающейся сертификацией риелторов, относятся к петиции неоднозначно. По словам руководительницы Елены Гайдамахи, введение жестких ограничений вроде бы не улучшит ситуацию для потребителей.

А еще, по мнению эксперта, новые правила вряд ли коснутся тех риэлторов, которые работают вне профессиональных объединений. Более того, это может снизить качество услуг и стимулировать переход рынка частично "в тень".