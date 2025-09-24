Наприклад, у Львові та Тернополі рієлтори просять 100% від вартості оренди. За словами шукачів житла, це завеликий відсоток, адже роль деяких рієлторів зводиться до одного показу та оформлення договору, розповідає 24 Канал з посиланням на Суспільне.

За що рієлтори хочуть оплату в 100% від вартості оренди?

Менеджерка в сфері нерухомості Світлана Гуль каже, що логічно було б ділити цю суму між власником і покупцем. Та на ринку, наприклад, Тернополя повелося так, що повну оплату бере рієлтор.

В цей бюджет входить повний супровід від а до я — підбір житла, організація показів, юридичний супровід, нотаріальна підтримка. Ми можемо надати, скажімо так, консультацію в будь-якій сфері,

– розповіла Оксана Гуль.

Про те, чи є дії рієлторів є правомірними, висловився адвокат Віталій Скиба. За його словами, рієлторська діяльність зараз не регулюється жодним законом, окрім як Цивільного кодексу. Тому, коли між рієлтором і орендарем виникає спірне питання і вони звертаються до суду, рієлтор завжди "виграє".

За словами Скиби, раніше Верховна Рада розглядала це питання, проте його відклали через повномасштабне вторгнення. Нещодавно було зрушення – 25 липня на сайті Кабміну зареєстрували петицію про врегулювання діяльності рієлторів в Україні. Необхідну кількість підписів зібрали у вересні, тож петиція зараз на розгляді.

Про що петиція?

У петиції про врегулювання діяльності рієлторів пропонують:

обов'язкову реєстрацію рієлторів як фізичних або юридичних осіб;

сертифікацію та професійне навчання;

прозорі договори з клієнтами;

заборону стягувати комісію без реального звернення людини.

Окрім того, є згадка про створення робочої групи для розробки чітких правил роботи рієлторів та встановлення адміністративної відповідальності.

В Асоціації фахівців з нерухомості України, що займається сертифікацією рієлторів, ставляться до петиції неоднозначно. За словами очільниці Олени Гайдамахи, запровадження жорстких обмежень начебто не покращить ситуацію для споживачів.

А ще, на думку експертки, нові правила навряд чи торкнуться тих рієлторів, які працюють поза професійними об'єднаннями. Ба більше, це може знизити якість послуг та стимулювати перехід ринку частково "в тінь".