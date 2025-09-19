Как рассказала президент АСНУ Елена Гайдамаха в комментарии Еспресо, в тексте петиции отсутствуют фундаментальные основы, которые могли бы реально урегулировать рынок, передает 24 Канал.

Какова позиция АСНУ?

Елена Гайдамаха предположила, что под видом "упорядочения деятельности" риелторов может произойти попытка вернуть старые, коррупционные законопроекты, которые не соответствуют европейским практикам.

По словам Гайдамахи, введение жестких ограничений якобы не улучшит ситуацию для потребителей и не коснется тех риелторов, которые работают вне профессиональных объединений. Более того, такие инициативы могут снизить качество услуг и стимулировать переход части рынка в тень.

АСНУ выступает за цивилизованное и прозрачное регулирование сферы, которое должно базироваться на трех ключевых принципах:

обязательное заключение договоров между риелтором и клиентом;

защита прав потребителей и четкое определение ответственности сторон;

повышение профессиональных стандартов по европейскому образцу.

Мы убеждены, что популистские призывы к снижению стоимости услуг не решают проблемы, а лишь создают риски возвращения к коррупционным практикам прошлого,

– отметила президент АСНУ.



Что говорят риелторы?

Риелторка Оксана Савула в комментарии 24 Каналу отметила, что инициатива стала сигналом о глубоком общественном запросе на изменения в сфере недвижимости. По мнению Савулы, главная проблема рынка недвижимости – отсутствие системных стандартов и доверия. Люди, говорит она, имеют право платить только за те услуги, которые действительно заказывали.

Риэлторская деятельность должна основываться на прозрачных договорах, а не на случайных договоренностях или неформальных практиках,

– отметила специалист.

Савула поддерживает идею введения четких правил работы для риелторов:

официальная регистрация как ФЛП,

уплата налогов,

обязательное обучение и сертификация.

Что известно о петиции?