Риелтор Оксана Савула в комментарии 24 Каналу отметила, что инициатива стала сигналом о глубоком общественном запросе на изменения в сфере недвижимости.

Оксана отметила, что петиция – это не о запрете брать комиссию без обращения клиента, а о желании людей жить в прозрачной среде, где есть понятные и честные правила игры.

Какие проблемы "подсветила" петиция?

По мнению Савулы, главная проблема рынка недвижимости – отсутствие системных стандартов и доверия. Люди, говорит она, имеют право платить только за те услуги, которые действительно заказывали.

Риэлторская деятельность должна основываться на прозрачных договорах, а не на случайных договоренностях или неформальных практиках,

– отметила специалист.

Что нужно изменить?

Савула поддерживает идею введения четких правил работы для риелторов:

официальная регистрация как ФЛП,

уплата налогов,

обязательное обучение и сертификация.

Только тогда мы сможем вывести профессию на новый уровень и изменить отношение людей. Потому что пока у многих укоренилось недолюбливание или даже обесценивание риэлторов. И это несправедливо, ведь настоящий специалист берет на себя огромную ответственность: от проверки документов до гарантии безопасной сделки,

– подчеркнула риелтор.



Риелтор Оксана Савула / Фото из инстаграма

Каков международный опыт?

По словам Савулы, во многих странах риэлтор – это прежде всего партнер и защитник клиента, человек, которому доверяют, ведь она не только знает рынок, но и несет обязательства перед законом.

"Я верю, что и в Украине профессия риелтора может стать именно такой – уважаемой, авторитетной, престижной. И эта петиция – один из шагов в этом направлении", – подытожила эксперт.

Что известно об этой петиции?