Что известно о петиции и как она повлияет на рынок недвижимости в Украине – расскажет 24 Канал.

Что известно о петиции о регулировании деятельности риэлторов?

Петиция под названием "Урегулировать деятельность риелторов в Украине: обязательная регистрация, сертификация и защита прав граждан" появилась на сайте Кабинета Министров. По состоянию на 15 сентября 2025 года она набрала более 25 тысяч голосов, необходимых для рассмотрения.

В тексте петиции отмечается, что в Украине до сих пор отсутствует четкое правовое регулирование работы риелторов. Это, по мнению авторов, создает условия для злоупотреблений. Среди наиболее распространенных проблем называют:

взыскание высоких комиссий даже в случаях, когда жилье арендатор или покупатель нашел самостоятельно,

деятельность посредников без договоров или официального статуса.

Таким образом, петиция поднимает вопрос не только об упорядочении профессии риелтора, но и о защите прав граждан, которые пользуются услугами агентств и частных посредников на рынке недвижимости.

Каких изменений следует ожидать?

Официальное рассмотрение. Поскольку петиция набрала необходимое количество голосов, она должна быть рассмотрена Кабинетом Министров. Формирование рабочих групп и обсуждение. Авторы петиции предлагают создать межведомственную рабочую группу, в состав которой могли бы войти представители Министерства экономики, Минюста, Государственной налоговой службы, общественности и профильных ассоциаций (например АСНУ) для разработки оптимальной модели регулирования. Разработка законодательства или нормативно-правового акта. Среди возможных изменений:

обязательная регистрация риелторов как ФЛП или юридических лиц,

установление минимальных требований к квалификации/сертификации,

обязательные договоры между риелтором и клиентом,

административная ответственность за нарушения,

запрет взыскания комиссии без факта обращения клиента.

Не исключено, что будут предложения изменений или корректировок – и со стороны риелторов/ассоциаций, и со стороны общественности – во избежание чрезмерного регулирования или негативных последствий.

Какова позиция Ассоциации специалистов по недвижимости Украины?

В Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины (АСНУ), которая, в частности, проводит сертификацию риелторов, эту петицию восприняли с опаской. Как рассказала президент АСНУ Елена Гайдамаха в комментарии Эспрессо, в тексте петиции отсутствуют фундаментальные основы, которые могли бы реально урегулировать рынок.

В Украине снова подняли вопрос законодательного урегулирования рынка риэлторских услуг. АСНУ отмечает: под видом "упорядочения деятельности" мы можем стать свидетелями попытки реанимировать старые, коррупционные законопроекты, не имеющие ничего общего с европейской практикой,

– сказала Елена Гайдамаха.

По ее мнению, "законодательное ограничение" не улучшит ситуацию для потребителей и не повлияет на тех риелторов, которые работают вне любых профессиональных объединений. Более того, подобная инициатива лишь снизит качество услуг и подтолкнет часть рынка к теневым схемам.

АСНУ выступает за цивилизованное, прозрачное и профессиональное урегулирование рынка, что должно основываться на следующих принципах:

заключение обязательных договоров между риелтором и клиентом;

защита прав потребителей и определение ответственности сторон;

повышение профессиональных стандартов и развитие рынка по европейскому образцу.

"Мы убеждены, что популистские призывы к снижению стоимости услуг не решают проблемы, а лишь создают риски возврата к коррупционным практикам прошлого", – отметила она.



Что об этом думают риелторы?

Риелторка Оксана Савула в комментарии журналистам 24 Канала отметила, что эта петиция четко продемонстрировала: в украинском обществе существует глубокий запрос на изменения в сфере недвижимости. Это не о запрете брать комиссию без обращения клиента, а о желании людей жить в прозрачной среде, где есть понятные и честные правила игры.

Я поддержала эту петицию, потому что она освещает одну из самых больших проблем нашей профессии – отсутствие системных стандартов и доверия. Люди имеют право платить только за те услуги, которые они действительно заказали. И риэлторская деятельность должна основываться на прозрачных договорах, а не на случайных "договоренностях" или неформальных практиках,

– отметила Оксана.

Она подчеркнула, что рынок нуждается в очистке и обновлении. И сама Оксана за то, чтобы риелторы работали официально:

регистрировались как ФЛП,

платили налоги,

проходили обучение и сертификацию.

"Только тогда мы сможем вывести профессию на новый уровень и изменить отношение людей. Потому что пока у многих укоренилось недолюбливание или даже обесценивание риэлторов. И это несправедливо, ведь настоящий специалист берет на себя огромную ответственность: от проверки документов до гарантии безопасной сделки", – подчеркнула она.



По словам специалиста по недвижимости, в цивилизованных странах риелтор – это партнер и защитник клиента. Это человек, которому доверяют, потому что он не только знает рынок, но и берет на себя обязательства перед клиентом и законом.

"Я верю, что и в Украине профессия риэлтора может стать именно такой – уважаемой, авторитетной, престижной. И эта петиция – один из шагов в этом направлении", – добавила Оксана Савула.

Что говорят в сети?

В соцсетях шутят о том, что "наконец риелторы получат свое". К примеру, Антон Тимошенко написал в Threads:

Петиция об урегулировании работы риэлторов набрала необходимые 25 тысяч подписей. Риэлторы заявили, что надо набрать еще 12 500 подписей за их работу.

В ответ на это люди в комментариях пишут, что в других городах риэлторы берут не 50%, а 100%.



Также люди в комментариях пишут:

"Наконец общество решило взять за нахлебников (риэлторов). Все больше и больше вижу об этом постов. Также петиция собрала нужное количество голосов и находится на рассмотрении".

"Относительно этой знаменитой петиции о риэлторах увидел интересный факт. Хорошие риелторы которые имеют репутацию в основном или поддерживают петицию, или молчат о ней. Зато "риелторы", они же "маклеры" которые работают по принципу "наша миссия комиссия" чуть ли не через одного пишут типа "вот вы доиграетесь, вам самим же хуже будет если ее примут". Интересно, а чего они боятся, что так активно пишут о ней? Вроде на них никак не должно повлиять, сами пишут что все расходы заплатит арендатор/покупатель".

"Можно вечно смотреть на воду, огонь и как риелторам задница горит, когда они доказывают, что налоги лягут на арендаторов, цены вырастут и рынок упадет. Ну да, а раньше те 100% ложились просто в ваши карманы) еще и не облагались налогами".

Однако есть и те, кто скептически относится к изменениям.



