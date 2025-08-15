Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на аналитику ОЛХ.

Смотрите также Кто из военных может получить квартиру от государства

Что происходит с предложением и спросом?

Больше всего "просели" объявления по 1-комнатным: -9%.

По 2-комнатным – -8%, по 3-комнатным – -4%.

В то же время отзывы выросли на 20 – 22% во всех трех сегментах.

Как изменились цены на аренду?

1-комнатные. Наибольший рост медианы: Сумы +33%, Одесса +25%, Житомир +18%. Без изменений – Луцк и Днепр, снижение – Черновцы -2%. Лидером по цене остается Ужгород (еще +10% до конца 2024-го) – дороже, чем в Киеве и Львове.

Наибольший рост медианы: Сумы +33%, Одесса +25%, Житомир +18%. Без изменений – Луцк и Днепр, снижение – Черновцы -2%. Лидером по цене остается Ужгород (еще +10% до конца 2024-го) – дороже, чем в Киеве и Львове. 2-комнатные. Рекордный прирост в Одессе +50% за полгода; Харьков +21%, Киев +19%. Без изменений – Винница, Днепр, Житомир, Хмельницкий, Черкассы. Небольшое снижение – Ужгород -1%. По цене лидируют Киев, Львов, Ужгород.

Рекордный прирост в Одессе +50% за полгода; Харьков +21%, Киев +19%. Без изменений – Винница, Днепр, Житомир, Хмельницкий, Черкассы. Небольшое снижение – Ужгород -1%. По цене лидируют Киев, Львов, Ужгород. 3-комнатные. Наибольшее подорожание в Одессе +66%. Самая высокая медианная цена – Киев: 60 174 грн/мес (+30%); Львов – 22 986 грн/мес (–8%). Повышение также в Житомире +20%, Николаеве +11%; без изменений – Винница, Херсон, Чернигов. Снижение: Ужгород -10%, Сумы -8%, Львов -8%, Хмельницкий -5%, Ивано-Франковск -1%.



Как изменились цены на аренду недвижимости / Фото ОЛХ

Ранее мы писали, что в одной из областей спрос на аренду жилья превышает предложение в 57 раз.

Как мы видим, рынок аренды в первом полугодии 2025-го работает "на стороне" арендодателя: предложение сокращается, спрос растет, а цены – подтягиваются.