Що відбувається з пропозицією та попитом?
- Найбільше "просіли" оголошення по 1-кімнатних: -9%.
- По 2-кімнатних – -8%, по 3-кімнатних – -4%.
Водночас відгуки зросли на 20 – 22% у всіх трьох сегментах.
Як змінилися ціни на оренду?
- 1-кімнатні. Найбільше зростання медіани: Суми +33%, Одеса +25%, Житомир +18%. Без змін – Луцьк і Дніпро, зниження – Чернівці -2%. Лідером за ціною лишається Ужгород (ще +10% до кінця 2024-го) – дорожче, ніж у Києві та Львові.
- 2-кімнатні. Рекордний приріст в Одесі +50% за пів року; Харків +21%, Київ +19%. Без змін – Вінниця, Дніпро, Житомир, Хмельницький, Черкаси. Невелике зниження – Ужгород -1%. За ціною лідирують Київ, Львів, Ужгород.
- 3-кімнатні. Найбільше подорожчання в Одесі +66%. Найвища медіанна ціна – Київ: 60 174 грн/міс (+30%); Львів – 22 986 грн/міс (–8%). Підвищення також у Житомирі +20%, Миколаєві +11%; без змін – Вінниця, Херсон, Чернігів. Зниження: Ужгород -10%, Суми -8%, Львів -8%, Хмельницький -5%, Івано-Франківськ -1%.
Як змінилися ціни на оренду нерухомості / Фото ОЛХ
Як ми бачимо, ринок оренди у першому півріччі 2025-го працює "на боці" орендодавця: пропозиція скорочується, попит росте, а ціни – підтягуються.