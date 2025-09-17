Що відомо про петицію та як вона вплине на ринок нерухомості в Україні – розкаже 24 Канал.

Що відомо про петицію про регулювання діяльності рієлторів?

Петиція під назвою "Врегулювати діяльність рієлторів в Україні: обов'язкова реєстрація, сертифікація та захист прав громадян" з'явився на сайті Кабінету Міністрів. Станом на 15 вересня 2025 року вона набрала понад 25 тисяч голосів, необхідних для розгляду.

У тексті петиції зазначається, що в Україні досі відсутнє чітке правове регулювання роботи рієлторів. Це, на думку авторів, створює умови для зловживань. Серед найбільш поширених проблем називають:

стягнення високих комісій навіть у випадках, коли житло орендар або покупець знайшов самостійно,

діяльність посередників без договорів чи офіційного статусу.

Таким чином, петиція піднімає питання не лише про впорядкування професії рієлтора, але й про захист прав громадян, які користуються послугами агентств та приватних посередників на ринку нерухомості.

Петиція про врегулювання роботи рієлторів в Україні / Фото Africa Images

Яких змін слід чекати?

Офіційний розгляд. Оскільки петиція набрала необхідну кількість голосів, вона повинна бути розглянута Кабінетом Міністрів. Формування робочих груп та обговорення. Автори петиції пропонують утворити міжвідомчу робочу групу, до складу якої могли б увійти представники Міністерства економіки, Мін'юсту, Державної податкової служби, громадськості та профільних асоціацій (наприклад АФНУ) для розробки оптимальної моделі регулювання. Розробка законодавства чи нормативно-правового акту. Серед можливих змін:

обов'язкова реєстрація рієлторів як ФОП чи юридичних осіб,

встановлення мінімальних вимог до кваліфікації/сертифікації,

обов’язкові договори між рієлтором і клієнтом,

адміністративна відповідальність за порушення,

заборона стягнення комісії без факту звернення клієнта.

Не виключено, що будуть пропозиції змін чи коригувань – і зі сторони рієлторів/асоціацій, і з боку громадськості – щоб уникнути надмірного регулювання або негативних наслідків.

Якою є позиція Асоціації фахівців з нерухомості України?

В Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України (АФНУ), яка, зокрема, проводить сертифікацію рієлторів, цю петицію сприйняли з пересторогою. Як розповіла президентка АФНУ Олена Гайдамаха у коментарі Еспресо, у тексті петиції відсутні фундаментальні засади, які могли б реально врегулювати ринок.

В Україні знову порушили питання законодавчого врегулювання ринку рієлторський послуг. АФНУ наголошує: під виглядом "упорядкування діяльності" ми можемо стати свідками спроби реанімувати старі, корупційні законопроєкт, що не мають нічого спільного з європейською практикою,

– сказала Олена Гайдамаха.

На її думку, "законодавче обмеження" не покращить ситуацію для споживачів і не вплине на тих рієлторів, які працюють поза будь-якими професійними об'єднаннями. Щобільше, подібна ініціатива лише знизить якість послуг і підштовхне частину ринку до тіньових схем.

АФНУ виступає за цивілізоване, прозоре й професійне врегулювання ринку, що має ґрунтуватися на таких принципах:

укладання обов’язкових договорів між рієлтором і клієнтом;

захист прав споживачів та визначення відповідальності сторін;

підвищення професійних стандартів та розвиток ринку за європейським зразком.

"Ми переконані, що популістські заклики до зниження вартості послуг не розв'язують проблеми, а лише створюють ризики повернення до корупційних практик минулого", – зазначила вона.



Президентка АФНУ Олена Гайдамаха / Фото Цензор.Нет

Що про це думають рієлтори?

Рієлторка Оксана Савула в коментарі журналістам 24 Каналу зазначила, що ця петиція чітко продемонструвала: в українському суспільстві існує глибокий запит на зміни у сфері нерухомості. Це не про заборону брати комісію без звернення клієнта, а про бажання людей жити у прозорому середовищі, де є зрозумілі та чесні правила гри.

Я підтримала цю петицію, тому що вона висвітлює одну з найбільших проблем нашої професії – відсутність системних стандартів і довіри. Люди мають право платити лише за ті послуги, які вони справді замовили. І рієлторська діяльність повинна ґрунтуватися на прозорих договорах, а не на випадкових "домовленостях" чи неформальних практиках,

– наголосила Оксана.

Вона підкреслила, що ринок потребує очищення й оновлення. Й сама Оксана за те, щоб рієлтори працювали офіційно:

реєструвалися як ФОПи,

сплачували податки,

проходили навчання та сертифікацію.

"Тільки тоді ми зможемо вивести професію на новий рівень і змінити ставлення людей. Бо поки що у багатьох вкорінилося недолюблювання чи навіть знецінення рієлторів. І це несправедливо, адже справжній фахівець бере на себе величезну відповідальність: від перевірки документів до гарантії безпечної угоди", – підкреслила вона.



Рієлторка Оксана Савула / Фото з інстаграму

За словами фахівчині з нерухомості, у цивілізованих країнах рієлтор – це партнер і захисник клієнта. Це людина, якій довіряють, бо вона не лише знає ринок, а й бере на себе зобов'язання перед клієнтом і законом.

"Я вірю, що й в Україні професія рієлтора може стати саме такою – поважною, авторитетною, престижною. І ця петиція – один із кроків у цьому напрямку", – додала Оксана Савула.

Що кажуть у мережі?

У соцмережах жартують про те, що "нарешті рієлтори отримають своє". До прикладу, Антон Тимошенко написав у Threads:

Петиція про врегулювання роботи ріелторів набрала необхідні 25 тисяч підписів. Рієлтори заявили, що треба набрати ще 12 500 підписів за їх роботу.

У відповідь на це люди у коментарях пишуть, що в інших містах рієлтори беруть не 50%, а 100%.



Реакція соцмереж / Скриншот з Threads

Також люди у коментарях пишуть:

"Нарешті суспільство вирішило взяти за нахлібників (ріелторів). Все більше і більше бачу про це постів. Також петиція зібрала потрібну кількість голосів і є на розгляді".

"Щодо цієї знаменитої петиції про рієлторів побачив цікавий факт. Хороші рієлтори які мають репутацію в основному або підтримують петицію, або мовчать щодо неї. Зате "рієлтори", вони ж "маклери" які працюють за принципом "наша місія комісія" чи не через одного пишуть типу "от ви дограєтеся, вам самим же гірше буде якщо її приймуть". Цікаво, а чого вони бояться, що так активно пишуть про неї? Начебто на них ніяк не повинно вплинути, самі є пишуть що всі видатки заплатить орендар/покупець".

"Можна вічно дивитись на воду, вогонь і як рієлторам дупа горить, коли вони доводять, що податки ляжуть на орендарів, ціни зростуть і ринок впаде. Ну да, а раніше ті 100% лягали просто у ваші кишені) щей не оподатковувалися".

Однак є й ті, хто скептично ставиться до змін.



Що кажуть скептики про петицію / Скриншот з Threads

Що відбувається з ринком оренди нерухомості зараз?