Що відомо про петицію та як вона вплине на ринок нерухомості в Україні – розкаже 24 Канал.
Дивіться також Всупереч загальному зростанню: де у великих містах подешевшали квартири
Що відомо про петицію про регулювання діяльності рієлторів?
Петиція під назвою "Врегулювати діяльність рієлторів в Україні: обов'язкова реєстрація, сертифікація та захист прав громадян" з'явився на сайті Кабінету Міністрів. Станом на 15 вересня 2025 року вона набрала понад 25 тисяч голосів, необхідних для розгляду.
У тексті петиції зазначається, що в Україні досі відсутнє чітке правове регулювання роботи рієлторів. Це, на думку авторів, створює умови для зловживань. Серед найбільш поширених проблем називають:
- стягнення високих комісій навіть у випадках, коли житло орендар або покупець знайшов самостійно,
- діяльність посередників без договорів чи офіційного статусу.
Таким чином, петиція піднімає питання не лише про впорядкування професії рієлтора, але й про захист прав громадян, які користуються послугами агентств та приватних посередників на ринку нерухомості.
Петиція про врегулювання роботи рієлторів в Україні / Фото Africa Images
Яких змін слід чекати?
- Офіційний розгляд. Оскільки петиція набрала необхідну кількість голосів, вона повинна бути розглянута Кабінетом Міністрів.
- Формування робочих груп та обговорення. Автори петиції пропонують утворити міжвідомчу робочу групу, до складу якої могли б увійти представники Міністерства економіки, Мін'юсту, Державної податкової служби, громадськості та профільних асоціацій (наприклад АФНУ) для розробки оптимальної моделі регулювання.
- Розробка законодавства чи нормативно-правового акту. Серед можливих змін:
- обов'язкова реєстрація рієлторів як ФОП чи юридичних осіб,
- встановлення мінімальних вимог до кваліфікації/сертифікації,
- обов’язкові договори між рієлтором і клієнтом,
- адміністративна відповідальність за порушення,
- заборона стягнення комісії без факту звернення клієнта.
Не виключено, що будуть пропозиції змін чи коригувань – і зі сторони рієлторів/асоціацій, і з боку громадськості – щоб уникнути надмірного регулювання або негативних наслідків.
Якою є позиція Асоціації фахівців з нерухомості України?
В Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України (АФНУ), яка, зокрема, проводить сертифікацію рієлторів, цю петицію сприйняли з пересторогою. Як розповіла президентка АФНУ Олена Гайдамаха у коментарі Еспресо, у тексті петиції відсутні фундаментальні засади, які могли б реально врегулювати ринок.
В Україні знову порушили питання законодавчого врегулювання ринку рієлторський послуг. АФНУ наголошує: під виглядом "упорядкування діяльності" ми можемо стати свідками спроби реанімувати старі, корупційні законопроєкт, що не мають нічого спільного з європейською практикою,
– сказала Олена Гайдамаха.
На її думку, "законодавче обмеження" не покращить ситуацію для споживачів і не вплине на тих рієлторів, які працюють поза будь-якими професійними об'єднаннями. Щобільше, подібна ініціатива лише знизить якість послуг і підштовхне частину ринку до тіньових схем.
АФНУ виступає за цивілізоване, прозоре й професійне врегулювання ринку, що має ґрунтуватися на таких принципах:
- укладання обов’язкових договорів між рієлтором і клієнтом;
- захист прав споживачів та визначення відповідальності сторін;
- підвищення професійних стандартів та розвиток ринку за європейським зразком.
"Ми переконані, що популістські заклики до зниження вартості послуг не розв'язують проблеми, а лише створюють ризики повернення до корупційних практик минулого", – зазначила вона.
Президентка АФНУ Олена Гайдамаха / Фото Цензор.Нет
Що про це думають рієлтори?
Рієлторка Оксана Савула в коментарі журналістам 24 Каналу зазначила, що ця петиція чітко продемонструвала: в українському суспільстві існує глибокий запит на зміни у сфері нерухомості. Це не про заборону брати комісію без звернення клієнта, а про бажання людей жити у прозорому середовищі, де є зрозумілі та чесні правила гри.
Я підтримала цю петицію, тому що вона висвітлює одну з найбільших проблем нашої професії – відсутність системних стандартів і довіри. Люди мають право платити лише за ті послуги, які вони справді замовили. І рієлторська діяльність повинна ґрунтуватися на прозорих договорах, а не на випадкових "домовленостях" чи неформальних практиках,
– наголосила Оксана.
Вона підкреслила, що ринок потребує очищення й оновлення. Й сама Оксана за те, щоб рієлтори працювали офіційно:
- реєструвалися як ФОПи,
- сплачували податки,
- проходили навчання та сертифікацію.
"Тільки тоді ми зможемо вивести професію на новий рівень і змінити ставлення людей. Бо поки що у багатьох вкорінилося недолюблювання чи навіть знецінення рієлторів. І це несправедливо, адже справжній фахівець бере на себе величезну відповідальність: від перевірки документів до гарантії безпечної угоди", – підкреслила вона.
Рієлторка Оксана Савула / Фото з інстаграму
За словами фахівчині з нерухомості, у цивілізованих країнах рієлтор – це партнер і захисник клієнта. Це людина, якій довіряють, бо вона не лише знає ринок, а й бере на себе зобов'язання перед клієнтом і законом.
"Я вірю, що й в Україні професія рієлтора може стати саме такою – поважною, авторитетною, престижною. І ця петиція – один із кроків у цьому напрямку", – додала Оксана Савула.
Що кажуть у мережі?
У соцмережах жартують про те, що "нарешті рієлтори отримають своє". До прикладу, Антон Тимошенко написав у Threads:
Петиція про врегулювання роботи ріелторів набрала необхідні 25 тисяч підписів. Рієлтори заявили, що треба набрати ще 12 500 підписів за їх роботу.
У відповідь на це люди у коментарях пишуть, що в інших містах рієлтори беруть не 50%, а 100%.
Реакція соцмереж / Скриншот з Threads
Також люди у коментарях пишуть:
- "Нарешті суспільство вирішило взяти за нахлібників (ріелторів). Все більше і більше бачу про це постів. Також петиція зібрала потрібну кількість голосів і є на розгляді".
- "Щодо цієї знаменитої петиції про рієлторів побачив цікавий факт. Хороші рієлтори які мають репутацію в основному або підтримують петицію, або мовчать щодо неї. Зате "рієлтори", вони ж "маклери" які працюють за принципом "наша місія комісія" чи не через одного пишуть типу "от ви дограєтеся, вам самим же гірше буде якщо її приймуть". Цікаво, а чого вони бояться, що так активно пишуть про неї? Начебто на них ніяк не повинно вплинути, самі є пишуть що всі видатки заплатить орендар/покупець".
- "Можна вічно дивитись на воду, вогонь і як рієлторам дупа горить, коли вони доводять, що податки ляжуть на орендарів, ціни зростуть і ринок впаде. Ну да, а раніше ті 100% лягали просто у ваші кишені) щей не оподатковувалися".
Однак є й ті, хто скептично ставиться до змін.
Що кажуть скептики про петицію / Скриншот з Threads
Що відбувається з ринком оренди нерухомості зараз?
- За даними аналітики ОЛХ, у першій половині 2025 року кількість оголошень про оренду квартир зменшилась приблизно на 7%, тоді як кількість запитів від потенційних орендарів зросла на 20%.
- Перед початком навчального року та активного "робочого сезону» попит на оренду зростає. Квартири з "нормальною" ціною (наприклад, до приблизно 20 тисяч гривень) у великих містах розбирають дуже швидко – за 1 – 3 дні.