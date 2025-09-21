Один из риелторов объяснил, какие услуги и опции следует считать базовым минимумом, а какие – относятся к категории роскошного максимума. Об этом он написал в Threads, передает 24 Канал.
Что входит в "Базовый минимум"?
По словам эксперта, базовые вещи при сдаче квартиры в аренду – это те условия, без которых трудно говорить о нормальном проживании:
- страховая оплата при заселении;
- клининг перед тем, как в квартиру заедет новый арендатор;
- возможность арендодателя осматривать жилье примерно раз в месяц.
Это стандарт, который считается элементарной нормой на рынке.
Что такое "Роскошный максимум"?
Некоторые опции не являются обязательными, но значительно повышают комфорт и цену жилья, по мнению риелтора. К ним относятся:
- наличие двуспальной кровати;
- предварительная химчистка мебели;
- современная техника, в частности кондиционер и посудомоечная машина.
Такие условия воспринимаются как дополнительное преимущество, за которое арендодатель может поднять арендную плату.
Риелтор назвал настоящие правила аренды квартир / Фото Unsplash
В Украине хотят урегулировать работу риелторов: что об этом известно?
- В Украине снова заговорили об урегулировании работы риелторов. Петиция, которая уже набрала более 25 тысяч голосов, требует более четких правил для участников рынка недвижимости.
- Среди предложений – обязательная регистрация риелторов как ФЛП или юридических лиц, сертификация и обучение, заключение прозрачных договоров с клиентами, а также запрет взимать комиссию без фактического обращения человека.
- Авторы также призывают создать рабочую группу для разработки нормативного акта и предусмотреть административную ответственность за нарушения.