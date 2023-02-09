Про це в етері національного телемарафону заявив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. За його словами, партнери розуміють, що війну необхідно завершити цього року, щоб не дати Росії можливості перетворити її в затяжний конфлікт.

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Україна отримає необхідну зброю

Михайло Подоляк зазначив, що США вже погодилися надати нам ракети, дальністю до 150 кілометрів, однак нам потрібна зброя, для ураження цілей на відстані 200, 300 і більше кілометрів та авіація, тож зараз тривають активні переговори щодо цього. Радник голови ОП наголосив, що далекобійна зброя необхідна для ураження ворожих цілей, у тому числі й у тимчасово окупованому Криму, а авіація необхідна для підтримки контрнаступальних дій, мінімізації втрат та збереження вже наданої партнерами бронетехніки.

Однак, за словами Подоляка, зараз неправильно питати в ультимативній формі: "Коли вже буде авіація?", адже зараз тільки-но сформована "танкова коаліція". Далекобійні ракети та авіація, як наголосив Подоляк, точно будуть, однак зараз щодо цього тривають переговори, зокрема партнерам потрібно донести, цьому нам потрібна саме ця зброя на цьому етапі війни.

Радник голови ОП підкреслив, що зараз у партнерів нашої держави є розуміння того, що потрібно фіналізувати війну, щоб не дозволити Росії перетворити її в затяжний конфлікт, заморозивши бойові дії, адже тоді Кремль продовжить робити все для руйнування нашої державності. За словами Подоляка, партнери розуміють, що далекобійна зброя й штурмова та винищувальна авіація необхідні Україні.

В дуже короткий проміжок часу ми вже будемо мати логістичне розуміння: коли, як і в якій кількості ми отримуватимемо інші інструменти, крім бронетехніки… Україна отримає у 2023 році для фіналізації війни всі необхідні інструменти, включно з далекобійними ракетами й авіацією,

– наголосив Подоляк.

Далекобійна зброя і Крим як ключ до перемоги

Напередодні американський генерал Бен Ходжес заявив, що Україна може вже до кінця цього літа деокупувати Крим. Однак це залежить тільки від того, чи погодяться партнери надати далекобійну зброю. Ракети GLSDB, які нещодавно США вирішили надати Україні, дозволяють нашим військам атакувати цілі на північно-західному узбережжі Криму, однак цього не достатньо.

Ходжес переконаний, що отримавши далекобійну зброю, Україна може фактично змусити окупантів покинути півострів, адже усі цілі в Криму Україні добре відомі й наші воїни зможуть атакувати усі військові об'єкти та логістику ворога, чим зробить утримання Криму неможливим для росіян.