Об этом в эфире национального телемарафона заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. По его словам, партнеры понимают, что войну необходимо завершить в текущем году, чтобы не дать России возможности превратить ее в затяжной конфликт.

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Украина получит необходимое оружие

Михаил Подоляк отметил, что США уже согласились предоставить нам ракеты, дальностью до 150 километров, однако нам нужно оружие, для поражения целей на расстоянии 200, 300 и более километров и авиация, поэтому сейчас ведутся активные переговоры по этому поводу. Советник главы ОП подчеркнул, что дальнобойное оружие необходимо для поражения враждебных целей, в том числе и во временно оккупированном Крыму, а авиация необходима для поддержки контрнаступательных действий, минимизации потерь и сохранения уже предоставленной партнерами бронетехники.

Однако, по словам Подоляка, сейчас неправильно спрашивать в ультимативной форме: "Когда уже будет авиация?", ведь сейчас только что сформирована "танковая коалиция". Дальнобойные ракеты и авиация, как подчеркнул Подоляк, точно будут, однако сейчас по этому поводу продолжаются переговоры, в частности партнерам нужно донести, этому нам нужно именно это оружие на этом этапе войны.

Советник главы ОП подчеркнул, что сейчас у партнеров нашего государства есть понимание того, что нужно финализировать войну, чтобы не позволить России превратить ее в затяжной конфликт, заморозив боевые действия, ведь тогда Кремль продолжит делать все для разрушения нашей государственности. По словам Подоляка, партнеры понимают, что дальнобойное оружие и штурмовая и истребительная авиация необходимы Украине.

В очень короткий промежуток времени мы уже будем иметь логистическое понимание: когда, как и в каком количестве мы будем получать другие инструменты, кроме бронетехники… Украина получит в 2023 году для финализации войны все необходимые инструменты, включая дальнобойные ракеты и авиацию,

– подчеркнул Подоляк.

Дальнобойное оружие и Крым как ключ к победе

Накануне американский генерал Бен Ходжес заявил, что Украина может уже к концу этого лета деоккупировать Крым. Однако это зависит только от того, согласятся ли партнеры предоставить дальнобойное оружие. Ракеты GLSDB, которые недавно США решили предоставить Украине, позволяют нашим войскам атаковать цели на северо-западном побережье Крыма, однако этого недостаточно.

Ходжес убежден, что получив дальнобойное оружие, Украина может фактически заставить оккупантов покинуть полуостров, ведь все цели в Крыму Украине хорошо известны и наши воины смогут атаковать все военные объекты и логистику врага, чем сделает содержание Крыма невозможным для россиян.