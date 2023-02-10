ПВК "Вагнера" кишить наркоманами і дилерами

Скажу так – нічого дивного. Тут справа навіть не в тому, що їм дозволено пиячити.

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У лавах ПВК "Вагнера" є багато наркоманів та наркодилерів, яких понабирали з виправних колоній. У складі ПВК вони не лише не забули своєї справи, а й розширили мережу збуту наркотиків. Відбулося це за повного сприяння самого Євгєнія Пригожина.

Наприклад, колишній співробітник правоохоронних органів Північної Осетії Вадім Техов у жовтні 2018 року був засуджений за зберігання та збут наркотиків. У вересні 2022 року він записався до ПВК "Вагнера" і поїхав воювати в Україну.

16 листопада Техова затримали за торгівлю наркотиками для російських військовослужбовців на окупованих територіях України. Він керував мережею торгівлі наркотиками серед російських військових, але, мабуть, забув, що з командуванням окупантів теж ділитися треба.

Наркотики – єдиний мотиватор найманців

Буквально місяць тому Пригожин особисто нагородив рецидивіста Анатолія Салміна, який відомий судимістю за зберігання, розповсюдження та вживання наркотиків. Сам він родом із міста Пікалево. Відомо, що місцеві жителі дуже бояться цього чоловіка.

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У лавах ПВК "Вагнера" є чимало людей, пов'язаних із наркоторгівлею і навіть затриманих за торгівлю та розповсюдження наркотиків у зоні бойових дій. А тепер, питання, якщо через ПВК "Вагнера" розповсюджують наркотики регулярній російській армії, то яка ймовірність, що серед вагнерівців "сидіти на дозі" – цілком нормально?

Ось звідси й ефект "зомбі" у вагнерівців. Збут та вживання наркотиків у їхніх лавах у порядку речей. Причому це є єдиним "двигуном" для їхнього атрофованого мозку, що змушує йти й вмирати під кулями ЗСУ, навіть не пригинаючись.