Прессслужба Пригожина подтвердила, что действительно сегодня сбили Су-24. Там сообщили, что экипаж выжил, об этом пишет 24 Канал.

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Подвели бомбардировщик Пригожина

По данным пропагандистов, бомбардировщик был подведен системой ПВО. Отмечают, что это произошло 13 февраля.

Первые сообщения об уничтожении бомбардировщика появились в сети около 19 часов. Отметим, что официальных подтверждений от бойцов ВСУ, между тем, не поступало.

Интересно, что ВСУ подвели тот Су-24, на котором Пригожин летал на боевые вылета бомбить украинские города.

Любопытно. Стоимость одного Су-24 оценивается около 5 миллионов долларов.

Пригожин предложил встречу Зеленскому "в небе"

6 февраля Пригожин записал видео с бомбардировщика, где рассказывает, как "бомбил Бахмут". Говорит, мол, только что приземлился. Далее повар Путина обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Он предложил главе государства воздушную дуэль. Пригожин заявил, что в случае проигрыша отдаст Артемовск.

Обратите внимание! Генпрокурор Андрей Костин сообщил, что Украина объявила подозрение Пригожий. Руководитель ППК "Вагнера" непосредственно ответственен за тысячи военных преступлений. Также аналитики ISW отмечали, что Пригожин бесится, потому что его медленно убирают от влияния и участия в войне.

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