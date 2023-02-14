Прессслужба Пригожина подтвердила, что действительно сегодня сбили Су-24. Там сообщили, что экипаж выжил, об этом пишет 24 Канал.
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Подвели бомбардировщик Пригожина
По данным пропагандистов, бомбардировщик был подведен системой ПВО. Отмечают, что это произошло 13 февраля.
Первые сообщения об уничтожении бомбардировщика появились в сети около 19 часов. Отметим, что официальных подтверждений от бойцов ВСУ, между тем, не поступало.
Интересно, что ВСУ подвели тот Су-24, на котором Пригожин летал на боевые вылета бомбить украинские города.
Пригожин предложил встречу Зеленскому "в небе"
6 февраля Пригожин записал видео с бомбардировщика, где рассказывает, как "бомбил Бахмут". Говорит, мол, только что приземлился. Далее повар Путина обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Он предложил главе государства воздушную дуэль. Пригожин заявил, что в случае проигрыша отдаст Артемовск.
Россия не оставляет попыток захватить Бахмут
- Российские захватчики удивлены ситуацией на фронте. По словам главного редактора издания Defense Express Олега Каткова, россиянам обещали масштабное наступление одновременно на всех фронтах. Зато оккупанты терпят поражение, в частности под Угледаром.
- По данным нидерландского OSINT-проекта, российские захватчики, пытаясь наступать на Донбассе, потеряли более 100 единиц техники. Это только через три дня наступления.
- Захватчики не покидают попыток окружить Бахмут. Как отметил майор запаса ВСУ Алексей Гетьман, единственные успехи врага, которыми может похвастаться враг – это буквально продвижение на несколько метров вперед.