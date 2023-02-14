Пресслужба Пригожина підтвердила, що дійсно сьогодні збили Су-24. Там повідомили, що екіпаж вижив, про це пише 24 Канал.

До теми Пригожин покликав Зеленського на "повітряну дуель": відео з погрозами

Підбили бомбардувальник Пригожина

За даними пропагандистів, бомбардувальник підбили системою ППО. Зазначають, що це сталося 13 лютого.

Перші повідомлення про збиття бомбардувальника з'явились у мережі близько 19 години. Зазначимо, що офіційних підтверджень від бійців ЗСУ, між тим, не надходило.

Цікаво, що ЗСУ підбили той Су-24, на якому Пригожин літав на бойові вильоти бомбити українські міста.

Цікаво. Вартість одного Су-24 оцінюють близько 5 мільйонів доларів.

Пригожин запропонував зустріч Зеленському "у небі"

6 лютого Пригожин записав відео з бомбардувальника, де розповідає, як "бомбив Бахмут". Каже, мовляв, тільки що приземлився. Далі кухар Путіна звернувся до президента України Володимира Зеленського.

Він запропонував главі держави повітряну дуель. Пригожин заявив, що у разі програшу, віддасть Артемівськ.

Зверніть увагу! Генпрокурор Андрій Костін повідомив, що Україна оголосила підозру Пригожину. Керівник ПВК "Вагнера" безпосередньо відповідальний за тисячі воєнних злочинів. Також аналітики ISW зазначали, що Пригожин біситься, бо його повільно прибирають від впливу та участі у війні.

Росія не полишає спроб захопити Бахмут