Про це 24 Каналу розповів головний редактор видання Defense Express Олег Катков. Зокрема, терорист Ігор Стрєлков розповів про поразку російських військ під Вугледаром на Донеччині.

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Воєнний злочинець описав, як російські окупанти втратили там велику кількість живої сили та десятки одиниць техніки. За словами Каткова, така критика дій російського командування на фронті є системною.

Стрєлков виступає з відкритою критикою Рустама Мурадова (командувача Східного угруповання окупаційних військ в Україні – 24 Канал). Ця інформаційна атака на Мурадова концентровано йде і від інших російських так званих воєнних кореспондентів,

– зазначив редактор Defense Express.

Він пояснив, що така критика спричинена тим, що росіяни шоковані невдачею своїх підрозділів під Вугледаром.

Росіянам обіцяли наступ на всіх фронтах

Як зазначив головний редактор видання Defense Express, ситуація, у яку потрапили російські окупанти під Вугледаром, стала для них повною несподіванкою.

Росіянам рекламували масштабний наступ одночасно на всіх фронтах, у якому візьмуть участь пів мільйона мобілізованих. Були розмови ледь не про 2 тисячі танків, які Росія підготувала для наступу,

– розповів Катков.

Він зауважив, що окупанти справді йдуть у наступ великими силами.

"Якщо говорити про Вугледарський напрямок, то лише в одному епізоді бачимо 300 одиниць спаленої техніки. А це фактично батальйонний комплект, якщо ми говоримо про танки", – зазначив Катков.

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Окупанти шоковані ситуацією на полі бою

Однак сили окупантів були розбиті завдяки майстерній роботі українських захисників.

Росіяни не розуміють, чому так відбувається. Адже їм обіцяли, що зараз буде наступ. А тут – така от ситуація,

– сказав Катков.

Головний редактор Defense Express зауважив, що потрібно обережно сприймати інформацію закордонних аналітиків, які повідомляють про успіхи окупантів на певних напрямках.

За словами Каткова, іноді західні експерти беруть дані про перемоги ворога з російських телеграм-каналів. Він закликав орієнтуватися насамперед на інформацію від Генштабу ЗСУ.

Ситуація на фронті: коротко