Интересно, что только 50% зековских бойцов Пригожина, которым удалось выжить, находятся в строю. Об этом 24 Каналу сообщили источники в спецслужбах.

Достойно внимания Россия потеряла 50% своих танков в Украине и значительное преимущество в воздухе, – Spiegel

Статистика для оккупантов неутешительна

По информации спецслужб, среди наемников Пригожина в Украине погиб каждый 5. Более того, каждый 10 получил тяжелое ранение без шансов на возвращение.

Утверждают, что среди завербованных заключенных фиксируют самые большие потери. Это и неудивительно, учитывая, что неподготовленных бойцов бросали огромными группировками в самые горячие точки передовой.

Таким образом, Пригожин хотел "взять" ВСУ количеством, а вместо этого получил лишь кучу пушечного мяса.

Стоит добавить, что заменить погибших бойцов не кем, ведь вербовка в ЧВК "Вагнер" остановлена. Руководитель компании Пригожин потерял контроль над своей преступной группировкой.

Причинами такого события могли стать несколько факторов:

зеки начали получать сведения о реалиях на войне и массово отказываться от участия;

прямое соперничество между российским минобороны и ЧВК "Вагнера";

увеличение резервистов, призываемых в рамках так называемой "частичной мобилизации".

Где фиксируют наибольшие потери врага

Минобороны Великобритании сообщило, что за последние 2 недели Россия, вероятно, понесла наибольшие потери с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Сообщается, что средний показатель потерь России за последние 7 дней составил 824 жертвы в день. Это в четыре раза больше, чем в июне – июле 2022 года, когда шли ожесточенные бои в Луганской области.

Британские разведчики отмечают, что больше потерь фиксируют вблизи Бахмута и Угледара.

Недавно заместитель командира батальона "Свобода" 4-й бригады быстрого реагирования Нацгвардии Владимир Назаренко рассказал, что ВСУ уничтожили уже 77 процентов ЧВК "Вагнера". И возобновить преступную компанию невозможно.