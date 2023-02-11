Так что в разведке Великобритании предположили, что могло стать причиной такого решения. Ведь заявление 9 февраля о прекращении вербовки заключенных в ЧВК "Вагнера" явно должно иметь какую-то вескую причину.

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Правду не скрыть

Разведка ссылается на данные Федеральной службы исполнения наказаний в России. Они свидетельствуют о том, что с декабря 2022 снизились темпы набора заключенных в армию Пригожина. И на это есть веские причины.

В ведомстве предполагают, что, вероятно, зеки начали получать сведения о реалиях на войне. И, конечно, это мало кому понравится. Ведь большинство заключенных становились частью ЧВК "Вагнера", чтобы немного побегать с автоматами и получить амнистию. По факту же последняя им светит, но посмертно.

Впрочем, это только один из факторов. Ключевым, считают в разведке, остается прямое соперничество между российским минобороны и ЧВК "Вагнера". Да и наемники могут уже никому не быть нужными. Ведь враг, вероятно, уже развернул большинство резервистов, которых смог призвать в рамках так называемой "частичной мобилизации".

В настоящее время военно-политическое руководство России может предстать перед сложным выбором:

продолжать истощать свои силы;

сворачивать задачи;

произвести новую форму мобилизации.

Если учитывать безумные потери врага, то новый набор в армию России может понадобиться. В то же время, следует помнить, что он происходит перманентно. Просто оккупанты не делают его массовым, а также минимизируют информацию, которая могла бы свидетельствовать, что оккупанты гребут людей на фронт. А пока вспомним потери.

Скоро будет 140 тысяч уничтоженных