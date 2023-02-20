Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ Юрий Федоренко. По его словам, россияне использовали группы специального назначения, чтобы выявить слабые места, но эти группы были ликвидированы.

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Преимущество на стороне ВСУ

Юрий Федорченко рассказал, что после неудачных попыток российских спецназовцев, враг начал накапливать ресурсы в виде личного состава, техники и артиллерии и попытался наступать на узких участках фронта.

Там, где есть лесистая местность, пытаются двигаться группами, сокращая расстояние в серой зоне,

– сказал военнослужащий.

Юрий Федоренко отметил, что противник терпит значительные потери в живой силе и технике, а преимущество – на стороне ВСУ. При этом россиянам не удалось добиться успехов ни на одном участке фронта возле Сватового.

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Военнослужащий рассказал, что иногда ВСУ вынуждены отходить с невыгодных позиций назад, чтобы затянуть противника, а затем размолотить его и вернуться назад.

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"Такие колебания, пропаганда вооруженных сил России и их каналы пытается представить как значительные "победы" на том или ином направлении российских оккупационных войск. Но общество внутри Украины должно понимать, что это тактические маневры ВСУ, а не какие-то "успехи" вооруженных сил России", – сказал Федоренко.

Он также подчеркнул, что инициатива полностью на стороне ВСУ, при этом ситуация возле Сватового напряженная, но контролируемая.

Юрий Федоренко призвал жителей городов и сел, находящихся у линии столкновения, уехать, пока продолжаются боевые действия. Поскольку у России нет успехов на поле боя, она использует артиллерию, чтобы полностью уничтожать населенные пункты.

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