Минулої доби ворог завдав 6 ракетних та 28 авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі – у Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Внаслідок обстрілів знищені та пошкоджені цивільні житлові будинки, школи та магазини. На жаль, є жертви та поранені.

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На яких напрямках наступають окупанти

Наразі ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках у районах Невського, Бахмута, Новобахмутівки, Водяного та Мар’їнки.

Скільки атак відбили ЗСУ

За минулу добу наші військові відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Гряниківка і Масютівка Харківської області; Білогорівка – Луганської та Васюківка, Берхівка, Бахмут, Василівка, Новобахмутівка, Водяне, Невельське та Мар’їнка на Донеччині.

Що відбувається на фронті

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Протягом доби ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Сеньківка і Єліне Чернігівської області; Новослобідське, Білопілля, Юнаківка, Миропільське і Краснопілля на Сумщині, а також понад 25 районів населених пунктів на Харківщині. Серед них – Стрілеча, Красне, Зелене, Тернова, Бочкове, Мала Вовча, Озерне, Григорівка, Дворічна та Куп’янськ.

Важливо! Ворог завдав авіаційного удару по населеному пункту Гранів Харківської області з території Росії.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник обстріляв населені пункти Дворічна, Гряниківка, Піщане, Крохмальне і Першотравневе Харківської області; Стельмахівка, Невське, Червонопопівка, Білогорівка на Луганщині та Діброва, Федорівка, Іванівка і Котлярівка Донецької області. Завдав авіаудару в районах Білогорівки та Спірного.

противник обстріляв населені пункти Дворічна, Гряниківка, Піщане, Крохмальне і Першотравневе Харківської області; Стельмахівка, Невське, Червонопопівка, Білогорівка на Луганщині та Діброва, Федорівка, Іванівка і Котлярівка Донецької області. Завдав авіаудару в районах Білогорівки та Спірного. На Бахмутському напрямку обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Роздолівка, Білогорівка, Васюківка, Залізнянське, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка, Озарянівка, Олександро-Шультине, Нью-Йорк та Веселе Донецької області.

зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Роздолівка, Білогорівка, Васюківка, Залізнянське, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка, Озарянівка, Олександро-Шультине, Нью-Йорк та Веселе Донецької області. На Авдіївському та Шахтарському напрямках артилерійського впливу зазнали понад 30 населених пунктів. Зокрема, це – Новобахмутівка, Авдіївка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Богоявленка, Вугледар та Пречистівка Донецької області. Також ворог завдав авіаційних ударів неподалік Олександрополя, Кам’янки, Авдіївки, Мар'їнки та Вугледара.

артилерійського впливу зазнали понад 30 населених пунктів. Зокрема, це – Новобахмутівка, Авдіївка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Богоявленка, Вугледар та Пречистівка Донецької області. Також ворог завдав авіаційних ударів неподалік Олександрополя, Кам’янки, Авдіївки, Мар'їнки та Вугледара. На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 25 населених пунктів, включаючи Новоандріївку, Времівку і Новопіль Донецької області та Ольгівське, Малинівку, Гуляйполе, Малу Токмачку, Оріхів, Новоданилівку та Степове на Запоріжжі.

вогневого ураження зазнали райони понад 25 населених пунктів, включаючи Новоандріївку, Времівку і Новопіль Донецької області та Ольгівське, Малинівку, Гуляйполе, Малу Токмачку, Оріхів, Новоданилівку та Степове на Запоріжжі. На Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали райони понад 35 населених пунктів. Серед них – Золота Балка, Дудчани, Качкарівка, Берислав, Козацьке, Миколаївка, Антонівка, Херсон, Дніпровське, Берегове та Велетенське Херсонської області.

Росія продовжує примусову паспортизацію українців на Донеччині

Зокрема, працівникам бюджетних організацій доведено під особистий підпис розпорядження так званої російської окупаційної адміністрації Горлівки щодо необхідності набуття громадянства Росії. Працівники бюджетної сфери, які до 1 липня не отримають паспорти, будуть звільнені із займаних посад.

ЗСУ потужно нищать загарбників

Наша авіація за минулу добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та удару по зенітно-ракетному комплексу на вогневій позиції.

Також наші захисники збили 3 БпЛА типу "Ланцет".

Окрім цього, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 позиції протиповітряної оборони ворога та батарею реактивних систем залпового вогню.

Нагадаємо, що на війні проти України загинули вже близько 143 680 загарбників. Втрати у техніці: