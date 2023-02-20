По данным источников 24 Канала в украинских спецслужбах, российское "мясное" нашествие, активизировавшееся на Донбассе с конца 2022 года, продолжается на всех горячих направлениях фронта. При этом на штурмы некоторых городов захватчики упорно продолжают бросать свои "элитные" подразделения, снабженные танками, БТРами и БМП, а вот другие участки атакуют исключительно человеческими волнами.

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При этом кое-где на оборудованные позиции ВСУ бросались даже оккупанты, не имевшие автомата. Так, еще во время штурма Бахмута наши десантники захватили в плен нескольких пригожинских смертников, у которых были только гранаты в пакетике.

В бой посылают всех

Еще в декабре-январе казалось, что российское командование все же не будет массово отправлять личный состав в бой в стиле штрафбатов Красной армии, когда один бежал с винтовкой, а другой – с магазином.

Как оказалось, такое вполне возможно и кое-где даже внедряется в кадровых подразделениях ВС России, а в дальнейшем, по всей вероятности, для истощения украинских защитников, по полям Донбасса будут идти школьники с деревянными макетами оружия. Впрочем, подобное может оказаться реальностью, когда у бункерного фюрера закончатся мобилизованные.

Убирать с Украины остатки своих обугленных войск и отказываться от идеи добиться хоть какого-либо успеха без обращения внимания на потери Путин не собирается. Так что, если вести войну без проведения второй волны мобилизации он не сможет, полутораметровому диктатору с комплексом Наполеона станет наплевать на падение своих рейтингов.

Судя по всему, такие события уже не за горами, ведь почти каждый день россияне теряют от 600 до 1150 человек. Но после каждого штурма, из которого возвращаются только единицы, оккупанты продолжают упорно лезть вперед, хотя и полностью понимают свою судьбу.

Главная же проблема, как считают в украинских спецслужбах, в том, что российское общество очень хочет войны и захвата Киева. При этом каждый из фанатов Путина верит в возможность успеха на фронте, а также считает, что ему участвовать в боевых действиях не придется. Российские мужчины почему-то исполнены веры в то, что им удастся выжить в столкновении с украинскими защитниками. Они воспринимают угрозу от своих заградительных отрядов или репрессивной машины как нечто, от чего нельзя спастись, однако из-за пропаганды совсем не боятся ВСУ. Впрочем, после попадания в зону боевых действий мировосприятие захватчиков существенно меняется. Однако сбежать, сдаться в плен или разобраться со своим командованием большинство из оккупантов боится.

Так что рано или поздно, если в России не начнется гражданская война или не сбросят Путина, пойти в последний бой за царя придется всем, кого режим сочтет нужным отправить в Украину.

Штурмуют хромые и безрукие мобилизованные

Несколько попаданий под обстрелы или день наблюдений за тем, как сотни человек безуспешно штурмуют один окоп, существенно прочищают мозги многим мобилизованным. Так что количество тех, кто отказывается участвовать в боевых действиях, постоянно растет. Увеличивается и численность оккупантов, которые предпочитают навредить себе для уклонения от войны таким образом.

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Впрочем, из-за того, что в российской армии существует неписаное правило добивать самострелов или просто не оказывать им помощь, переломы и легкие травмы лишь отсрочивают необходимость воевать. Мобилизированные стали заниматься настоящим членовредительством. В январе-феврале очень популярным способом увернуться от окопной жизни и бессмысленных штурмов среди россиян стало отрубать себе пальцы. При этом некоторые для максимальной надежности лишали себя указательных на обеих руках.

Надо признать, что этот способ достаточно долгое время работал: травмированных во время "рубки дров" или "нарезания хлеба" отвозили в госпиталы, а затем отправляли в Россию. Однако, когда за сутки из разных подразделений в Донецк привезли более 20 человек с ампутированными пальцами, командиры начали о чем-то догадываться и решили наказать уклонистов. Поэтому российские преступники собрали из больниц Донецка десятки оккупантов-ампутантов и отвезли их на позиции под Марьинкой и Авдеевкой. Понятно, что хромые и небоеспособные оккупанты не имели шансов выжить.

Именно поэтому мобилизованные, которые еще не добрались до фронта, должны понять, что война против Украины – это очень страшно, а бежать с поля боя достаточно трудно, хотя вполне возможно. При этом бегство для оккупантов или сдача в плен – единственный шанс на выживание, потому что увернуться от участия в боях в ближайшее время не смогут даже безногие. Поэтому всем, кто уже оказался в российской армии, но не добрался до фронта, гораздо лучше сбежать еще на территории России. По крайней мере, тогда по ним никто не будет стрелять.