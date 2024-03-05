Кроме того, российский корабль "Сергей Котов" уничтожили в украинских водах вблизи временно аннексированного Крыма. Об этом в эфире телемарафона заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, информирует 24 Канал.

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"Сергей Котов" уничтожили в украинских водах

Данилов отметил, что весна 2024 года для россиян в Крыму будет такая же горячая, как была зима. По словам секретаря СНБО, наши Вооруженные Силы не будут останавливаться ни на один день и ни один отдых, чтобы уничтожать этих оккупантов, которые вторглись на нашу территорию.

Я хочу заметить очень важную вещь. Что касается "Сергея Котова", он был уничтожен в наших водах, это очень важно, чтобы понимали, что это наши воды, не международные или совместные воды. Это воды, которые принадлежат нашей стране,

– отметил он.

Секретарь СНБО сказал, что российский корабль уничтожили в нашей зоне и все, что будет там появляться, просто будет уничтожаться.

Корабль поразило украинское оружие

Данилов также отметил, что российский корабль был поражен с помощью украинского оружия. В частности, с помощью беспилотного аппарата.

"Я хочу заметить, то, что касается ситуации связанной с этими применениями непосредственно беспилотных аппаратов, которые работают на воде и скоро будут работать и под водой, то это наше собственное производство", – сказал секретарь СНБО

Он отметил, что эти беспилотники изготовили наши предприятия и бизнесы, за что Данилов выразил свою благодарность.

Украина уничтожила корабль россиян "Сергей Котов"