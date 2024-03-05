Крім того, російський корабель "Сергій Котов" знищили в українських водах поблизу тимчасово анексованого Криму. Про це в етері телемарафону заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, інформує 24 Канал.

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"Сергій Котов" знищили в українських водах

Данілов зазначив, що весна 2024 року для росіян у Криму буде така ж сама гаряча, як була зима. За словами секретаря РНБО, наші Збройні Сили не будуть зупинятися на жодний день і жодний відпочинок, щоб знищувати цих окупантів, які вдерлися на нашу територію.

Я хочу зауважити дуже важливу річ. Що стосується "Сергія Котова", він був знищений в наших водах, це дуже важливо, щоб розуміли, що це наші води, не міжнародні або спільні води. Це води, які належать нашій країні,

– зауважив він.

Секретар РНБО сказав, що російський корабель знищили у нашій зоні й все, що буде там зʼявлятися, просто буде нищиться.

Корабель вразила українська зброя

Данілов також наголосив, що російський корабель був уражений за допомогою української зброї. Зокрема, за допомогою безпілотного апарата.

"Я хочу зауважити, те, що стосується ситуації пов'язаною з цими застосуваннями безпосередньо безпілотних апаратів, які працюють на воді й скоро будуть працювати й під водою, то це наше власне виробництво", – сказав секретар РНБО

Він наголосив, що ці безпілотники виготовили наші підприємства і бізнеси, за що Данілов висловив свою вдячність.

Україна знищила корабель росіян "Сергій Котов"