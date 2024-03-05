Президент України 5 березня записав звернення до українців. Насамперед він висловив подяку нашим захисникам за те, що повертають контроль над Чорним морем та роблять безпечним наше небо.

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Рух у міжнародному кримінальному суді

Володимир Зеленський також зазначив, що є новий крок Міжнародного кримінального суду: ордери на арешт командувачів російських убивць – дальньої авіації та Чорноморського флоту Росії.

Він наголосив, що вони здійснювали та здійснюють терористичну кампанію проти нашої держави та людей – удари по нашій енергетиці, цивільній інфраструктурі.

Це очевидні злочини – воєнні злочини Росії та злочини проти людяності. І саме щодо цього є принциповий рух у Міжнародному кримінальному суді,

– пояснив президент.

Український лідер переконаний: коли міжнародна юстиція починає працювати, її вже не зупинити, а це означає, що справедливість для України, для українців та для міжнародної спільноти загалом обов’язково буде відновлено. Зеленський наголосив, що Росія буде відповідати за свої дії – і це точно.

Для росіян немає безпечного місця в Чорному морі

Володимир Зеленський відреагував також і на успішне потоплення чергового російського корабля "Сергій Котов".

Немає вже для російських терористів безпечних гаваней у Чорному морі й не буде. І не буде для них безпечного простору в небі – за умови достатньої нашої української міцності,

– сказав він.

Також президент пояснив, що це стосується як постачання від партнерів, так і нашого внутрішнього виробництва. Він провів кілька нарад стосовно цього.

Зеленський провів кілька нарад

Зокрема, був звіт Мінстратегпрому щодо нашого оборонного виробництва, а також відповідної комунікації з партнерами. Також президент провів нараду з міжнародним блоком уряду.

Зеленський розповів, що вони планують наші дії на цей місяць, на цю весну, щоб дати Україні необхідну силу та необхідні можливості.

Україна має досягти своїх цілей, ми всі разом у світі маємо відновити повну силу міжнародного права. І коли це буде, жодна держава-терорист, як Росія, не зможе нічого диктувати своїм сусідам чи всьому світу,

– зауважив український лідер.

Наприкінці він подякував нашим захисникам та всі, хто допомагає Україні.