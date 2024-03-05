Президент Украины 5 марта записал обращение к украинцам. Прежде всего он выразил благодарность нашим защитникам за то, что возвращают контроль над Черным морем и делают безопасным наше небо.

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Движение в международном уголовном суде

Владимир Зеленский также отметил, что есть новый шаг Международного уголовного суда: ордера на арест командующих российских убийц – дальней авиации и Черноморского флота России.

Он отметил, что они осуществляли и осуществляют террористическую кампанию против нашего государства и людей – удары по нашей энергетике, гражданской инфраструктуре.

Это очевидные преступления – военные преступления России и преступления против человечности. И именно по этому есть принципиальное движение в Международном уголовном суде,

– объяснил президент.

Украинский лидер убежден: когда международная юстиция начинает работать, ее уже не остановить, а это значит, что справедливость для Украины, для украинцев и для международного сообщества в целом обязательно будет восстановлена. Зеленский отметил, что Россия будет отвечать за свои действия – и это точно.

Для россиян нет безопасного места в Черном море

Владимир Зеленский отреагировал также и на успешное потопление очередного российского корабля "Сергей Котов".

Нет уже для российских террористов безопасных гаваней в Черном море и не будет. И не будет для них безопасного пространства в небе – при условии достаточной нашей украинской прочности,

– сказал он.

Также президент объяснил, что это касается как поставки от партнеров, так и нашего внутреннего производства. Он провел несколько совещаний по этому поводу.

Зеленский провел несколько совещаний

В частности, был отчет Минстратегпрома по нашему оборонному производству, а также соответствующей коммуникации с партнерами. Также президент провел совещание с международным блоком правительства.

Зеленский рассказал, что они планируют наши действия на этот месяц, на эту весну, чтобы дать Украине необходимую силу и необходимые возможности.

Украина должна достичь своих целей, мы все вместе в мире должны восстановить полную силу международного права. И когда это будет, ни одно государство-террорист, как Россия, не сможет ничего диктовать своим соседям или всему миру,

– отметил украинский лидер.

В конце он поблагодарил наших защитников и всех, кто помогает Украине.