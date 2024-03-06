В то же время Украина просит предоставить необходимое оружие для противодействия полномасштабной российской агрессии, а не военных. Об этом во время брифинга рассказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает 24 Канал.
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В Белом доме высказались о потребностях Украины в войне
В своем заявлении Кирби отметил важность одобрения Конгрессом США дополнительного финансирования для Украины. Он отметил необходимость дальнейшего сильного лидерства и поддержки со стороны Соединенных Штатов в коалиции из более 50 стран, которые поддерживают Украину.
Джо Байден также с самого начала очень четко заявлял: американских войск, которые будут воевать на поле боя в пределах Украины, не будет. И знаете что? Президент Зеленский об этом и не просит. Он лишь просит о средствах и способности,
– подчеркнул он.
Представитель Белого дома отметил, что украинский президент никогда не просил, чтобы иностранные войска воевали за его страну. Кирби отметил, что это хотят делать лично он и его войска, но тогда Украине нужны средства, и вот здесь США нужно помочь нашему народу.
В США говорили, что американцы не будут воевать в Украине
- Представительница Совета национальной безопасности Эдриен Уотсон заявила, что американские войска воевать на территории Украины не будут. В то же время США будут продолжать поддерживать Украину военной помощью в борьбе против агрессора и призвала Конгресс способствовать этому, приняв законопроект о помощи.
- Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер отметил, что "президент дал понять, что США не будут посылать войска воевать в Украину". В то же время он отметил, что путь к победе Украины сейчас лежит через Палату представителей Соединенных Штатов.
- Такое заявление Соединенных Штатов было реакцией на слова президента Франции, что нельзя исключать отправку войск НАТО в Украину. Главное о скандальном заявлении Макрона и реакции иностранных лидеров на слова французского главы – читайте в материале.