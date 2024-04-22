Нагадаємо, що президент Польщі Анджей Дуда заявив, що розміщення ядерної зброї в його країні, вже деякий час є предметом польсько-американських переговорів. Зокрема він нагадав, що Росія мілітаризує район Кенігсберга та перемістила ядерну зброю до Білорусі.
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Питання стосується польської безпеки
В понеділок, 22 квітня газета Fakt оприлюднила інтерв'ю, у якому президент Польщі Анджей Дуда заявив, що у разі рішення союзників розмістити ядерну зброю в рамках спільного використання ядерної зброї й на польській території для посилення безпеки східного флангу НАТО, Варшава це зробить.
Однак прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск різко прокоментував заяву президента Анджея Дуди. На урядовій пресконференції він, посилаючись на цю заяву, сказав, що з нетерпінням чекає зустрічі з польським президентом.
Я з нетерпінням чекаю зустрічі з президентом Дудою, тому що це питання стосується безпосередньо і дуже однозначно польської безпеки. І я хотів би добре зрозуміти наміри пана президента,
– сказав він.
За його словами, він підтримує заходи зі зміцнення польської безпеки, але вважає за доцільне, аби "можливі ініціативи були, перш за все, дуже добре підготовлені людьми, відповідальними за це", і щоб "всі були переконані у тому, що хочуть цього".
"Ця ідея є дуже масовою, я б сказав, і дуже серйозною, я хотів би знати всі обставини, які спонукали президента зробити цю заяву", – наголосив Туск.
У Росії обурилися висловлюваннями Дуди: коротко
- Офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова назвала провокативними заяви польського керівництва щодо готовності Польщі розмістити американську ядерну зброю. Вона почала заявляти про "амбіції" Польщі "як би міцніше пригорнутися до розміщеної в Європі ядерної зброї США".
- Також Захарова почала говорити про те, що польська влада давно веде свою ворожу політику проти Росії. Проте на цьому вона не зупинилася. Захарова почала нести нісенітниці про те, що НАТО вже давно позиціює себе "ядерним Альянсом", а також вона звинуватила Варшаву в "інтенсивній участі у спільних ядерних місіях".