Нагадаємо, що президент Польщі Анджей Дуда заявив, що розміщення ядерної зброї в його країні, вже деякий час є предметом польсько-американських переговорів. Зокрема він нагадав, що Росія мілітаризує район Кенігсберга та перемістила ядерну зброю до Білорусі.

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Питання стосується польської безпеки

В понеділок, 22 квітня газета Fakt оприлюднила інтерв'ю, у якому президент Польщі Анджей Дуда заявив, що у разі рішення союзників розмістити ядерну зброю в рамках спільного використання ядерної зброї й на польській території для посилення безпеки східного флангу НАТО, Варшава це зробить.

Однак прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск різко прокоментував заяву президента Анджея Дуди. На урядовій пресконференції він, посилаючись на цю заяву, сказав, що з нетерпінням чекає зустрічі з польським президентом.

Я з нетерпінням чекаю зустрічі з президентом Дудою, тому що це питання стосується безпосередньо і дуже однозначно польської безпеки. І я хотів би добре зрозуміти наміри пана президента,

– сказав він.

За його словами, він підтримує заходи зі зміцнення польської безпеки, але вважає за доцільне, аби "можливі ініціативи були, перш за все, дуже добре підготовлені людьми, відповідальними за це", і щоб "всі були переконані у тому, що хочуть цього".

"Ця ідея є дуже масовою, я б сказав, і дуже серйозною, я хотів би знати всі обставини, які спонукали президента зробити цю заяву", – наголосив Туск.

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