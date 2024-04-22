Днями раніше польські протестувальники також розблокували КПП "Медика – Шегині" і "Корчова – Краківець". Також там почали пропускати вантажівки, які рухалися з України в Польщу.
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На найбільшому пункті пропуску почали рухатися вантажівки
Як повідомили у ДПСУ, рух вантажівок через пункт пропуску "Ягодин – Дорогуськ" повністю відновлено. Так, 22 квітня о 13:00 польські фермери завершили свою акцію протесту перед КПП.
Варто наголосити, що найбільший пункт пропуску польські протестувальники блокували з 9 лютого 2024 року. Тоді фермери пропускали або по кілька автомобілів на годину, або зовсім блокували рух.
Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі. Просимо перевізників та водіїв врахувати цю інформацію під час планування міжнародних перевезень,
– повідомили у ДПСУ.
Блокування кордону польськими протестувальниками: останні новини
- Загалом вже розблоковано 4 пункти пропуску. Окрім вищезгаданих розблоковано роботу й КПП "Догобичув – Угринів". Там повністю відновили рух вантажівок в обидва напрямки.
- Так, заблокованими лишається пункт пропуску "Гребенне – Рава-Руська". Наприкінці березня польські протестувальники також тимчасово припинили блокувати пункт "Зосін – Устилуг". Як заявили фермери, блокаду зупинили через наближення великодніх свят.
- До слова, розблокування пунктів пропуску відбувається після закликів польського прем'єра Дональда Туска. Зокрема 20 квітня він закликав протестувальників припинити блокування.
- У Центрі аналізу та стратегії наголошують, що польська й українська влада розуміють, як виходити із цієї сільськогосподарської кризи. Там припускають, що питання з блокуванням кордону завершиться найближчим часом.
- Варто зауважити, що блокування кордону польськими фермерами та масштабні протести на КПП проходять напередодні виборів до Європейського парламенту. Щоб врегулювати конфлікт, до перемовин вперше долучили українських і польських агровиробників. Чи готові поляки йти на компроміс з Україною щодо зерна – читайте в ексклюзивному у матеріалі.