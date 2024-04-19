Нагадаємо, що польські протестувальники регулярно блокують кордон з нашою державою через політику Євросоюзу щодо українського зерна. Подібні акції протесту поновили ще на початку лютого. Українське зерно дешевше від польського і створює непомірну конкуренцію на ринку, тому відповідно аграрії цим не задоволені.

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"Вирішується доля війни"

Очільник польського уряду наголосив, що після останньої серії російських бомбардувань наша країна опинилася в надзвичайно складній ситуації. За його словами, вже найближчим часом може стати відомою "доля цієї війни".

Хочу звернутися до всіх без винятку в Польщі не робити нічого, що може зашкодити Україні. Ми повинні будемо прийняти рішення, які захистять польський кордон і прикордонні переходи,

– сказав він.

Також Туск зауважив, що польська влада не може допустити блокування переходів незалежно від обґрунтування протестів. "Ми не можемо жодним чином завдати шкоди Україні в ситуації, коли вирішується доля війни", – наголосив польський прем'єр.

Він також нагадав, що згідно з останніми рішеннями польського уряду, прикордонні пункти мають статус критичної інфраструктури. За його словами, уряд готовий надавати подальші форми допомоги тим фермерам, хто втратив частину своїх прибутків.

Я розраховую на рефлексію і відмову від такої форми протесту,

– наголосив Туск.

Прем'єр-міністр Польщі додав, що державні служби працюватимуть над розчисткою пунктів пропуску. Втім, очільник уряду не вважає, що в цьому випадку потрібні прямі заходи примусу.

Раніше Шмигаль обговорював це питання з Туском

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і Дональд Туск 28 березня зустрілися у Варшаві. Політики обговорили нагальні питання, які стосуються відносин між нашими державами. Однією з тем обговорення стала ситуація на українсько-польському кордоні, яка стосується блокади наших вантажівок.

Прем'єр Денис Шмигаль підсумував свої перемовини із Туском. За його словами, було проговорено низку питань, які становлять взаємний інтерес у співпраці між країнами. Він підкреслив, що наразі обидві сторони мають усвідомлення і розуміння того, як відносини між країнами будуть розвиватися й надалі.

Окремо польський прем'єр наголосив, що вони разом зі Шмигалем шукають рішення, які дадуть відчуття безпеки та задовольнятимуть інтереси як польських, так і українських виробників. Туск підкреслив, що рішення, які шукають, необов'язково будуть влаштовувати усіх, , однак вони повинні враховувати основні побажання.