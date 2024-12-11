Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського. Головком ЗСУ Олександр Сирський розповів йому деталі ураження об'єктів на території противника.

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Що розповів Зеленський про удари по Росії

Український лідер заслухав доповідь Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Передусім хочу подякувати нашим воїнам Збройних Сил України, які завдали минулої ночі відчутних ударів по російських цілях. Уражені військові об’єкти на території Росії, а також об’єкти паливно-енергетичного комплексу, який працює на агресію проти нашої держави та людей,

– заявив Зеленський.

Головком, за його словами, розповів деталі ураження ворожих об'єктів. На думку президента, це саме ті далекобійність і влучність, які крок за кроком повертають Росію до реальності та усвідомлення того, що війну потрібно завершувати.

"Максимально зменшуємо російський воєнний потенціал – це наша основна мета зараз", – наголошує президент.

Також обговорили ситуацію на ключових напрямках фронту. Найгарячішою ситуація зберігається у Донецькій області, зокрема на Покровському та Курахівському напрямках, де тривають жорстокі бої. Головком доповів і щодо ситуації в районах проведення Курської операції.

"Російська армія, як і в листопаді, зараз, у грудні, рекордно витрачає своїх людей у боях і штурмах. Цими місяцями – листопад і грудень – рекордні російські втрати", – зауважив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, українські сили вдарили по нафтобазі "Брянськ". Ураження відбулося за участі підрозділів Сил безпілотних систем ЗСУ та Головного управління розвідки Міноборони України. Саме цей наливний пункт активно використовує російська армія для постачання пального для своїх солдатів на фронт.