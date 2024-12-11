Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского. Главком ВСУ Александр Сырский рассказал ему детали поражения объектов на территории противника.

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Что рассказал Зеленский об ударах по России

Украинский лидер заслушал доклад Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Прежде всего хочу поблагодарить наших воинов Вооруженных Сил Украины, которые нанесли минувшей ночью ощутимые удары по российским целям. Поражены военные объекты на территории России, а также объекты топливно-энергетического комплекса, работающего на агрессию против нашего государства и людей

– заявил Зеленский.

Главком, по его словам, рассказал детали поражения вражеских объектов. По мнению президента, именно те дальнобойность и точность, которые шаг за шагом возвращают Россию к реальности и осознанию того, что войну нужно завершать.

"Максимально уменьшаем российский военный потенциал – это наша основная цель сейчас", – подчеркивает президент.

Также обсудили ситуацию по ключевым направлениям фронта. Самая горячая ситуация сохраняется в Донецкой области, в частности на Покровском и Кураховском направлениях, где продолжаются жестокие бои. Главком доложил и о ситуации в районах проведения Курской операции.

"Российская армия, как и в ноябре, сейчас, в декабре, рекордно тратит своих людей в боях и штурмах. В эти месяцы – ноябрь и декабрь – рекордные российские потери", – заметил Владимир Зеленский.

Напомним, украинские силы ударили по нефтебазе "Брянск". Поражение произошло с участием подразделений Сил беспилотных систем ВСУ и Главного управления разведки Минобороны Украины. Именно этот наливной пункт активно использует российская армия для снабжения горючего для своих солдат на фронт.